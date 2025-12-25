Retrospectivă 2025. Canotajul românesc nu a înșelat așteptările și a adus României un nou an de performanțe

Anul 2025 a fost unul solid pentru sportul românesc, cu performanţe notabile mai ales în sporturi individuale, la campionate mondiale şi europene.

Canotaj – tradiție menținută

Reprezentanții României au avut o evoluție foarte bună la Campionatele Mondiale de la Shanghai (China), cucerind șase medalii: două de aur și patru de argint.

Aur

8+ mixt: Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș; cârmaci: Victoria Petreanu

Dublu rame feminin (W2-): Simona Radiș, Magdalena Rusu

Argint

8+ feminin: Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș; cârmaci: Victoria Petreanu

Patru rame feminin (W4-): Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș

Patru rame masculin (M4-): Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

Dublu rame masculin (M2-): Florin Arteni, Florin Lehaci

La Campionatele Europene de la Plovdiv, sportivii români au câștigat șapte medalii: trei de aur, două de argint și două de bronz.

Aur

dublu rame feminin: Magdalena Rusu, Simona Radiș

dublu rame masculin: Florin Arteni, Florin Lehaci

patru rame masculin: Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

Argint

dublu vâsle masculin: Sebastian Cornea, Marian Enache

patru rame feminin: Adriana Adam, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Amalia Bereș

Bronz

dublu vâsle feminin: Andrada Moroșanu, Mariana Dumitru

schif simplu masculin: Mihai Chiruță

La Campionatele Europene U23, România a obținut nouă medalii, dintre care șase de aur.

Gimnastică – Ana Maria Bărbosu, sportiva anului

Ana Maria Bărbosu a fost desemnată cea mai bună gimnastă a anului 2025 de Federația Română de Gimnastică.

Ea a câștigat la Campionatele Europene medalia de aur la sol, argintul la bârnă și bronzul la individual compus și la paralele.

Gimnasta tricoloră, medaliată cu bronz la sol la Jocurile Olimpice din 2024, a fost acceptată la începutul acestui an la Stanford University.

Haltere – campioana Mihaela Cambei

În haltere s-a remarcat Mihaela Cambei.

Sportiva legitimată la Dinamo a câștigat o medalie de aur și două de argint la Campionatele Mondiale de seniori din Norvegia, la categoria 53 kg. Cambei a obținut aurul la smuls (94 kg) și argintul la aruncat (114 kg) și la total (208 kg).

La Campionatele Europene de la Chișinău, ea a câștigat medaliile de aur ale categoriei 49 kg.

Mihaela Cambei este și triplă campioană europeană de tineret U23 în 2025, la categoria 53 kg.

Sărituri în apă de la mare înălțime – Constantin Popovici

Constantin Popovici a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale din Singapore, în proba de sărituri în apă de la mare înălțime (27 m).

De asemenea, s-a clasat pe locul al doilea în circuitul Red Bull Cliff Diving.

Pentru performanțele sale, a fost nominalizat de European Aquatics pentru titlul de cel mai bun sportiv al anului la high diving.

Înot în ape deschise – Avram Iancu

Înotătorul de ape deschise Avram Iancu a anunțat în luna august că a reușit să traverseze înot Europa pe ruta navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră, fără a folosi costum de neopren.

A parcurs 4.448 km, în 177 de zile de înot continuu.

În 2017, Avram Iancu a înotat întreaga Dunăre în 89 de zile (2.860 km), pentru a marca 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Performanța a fost documentată și ratificată de World Open Water Swimming Association.

De asemenea, în 2023 a înotat tot Rinul, de la Konstanz, în 48 de zile, pentru a susține integrarea României în Spațiul Schengen. A parcurs 1.032 km, performanță documentată și ratificată de World Open Water Swimming Federation.

