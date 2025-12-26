Se schimbă clasamentul forțelor economice ale lumii. Puterea economică globală se află într-o perioadă de ”reechilibrare”

Proiecțiile anuale ale Centrului pentru Cercetări Economice și de Afaceri indică faptul că PIB-ul total al Marii Britanii va crește de la puțin sub 4 trilioane de dolari în 2025 la 6,8 trilioane de dolari până în 2040.

Astfel, britanicii vor reveni în topul celor mai puternice cinci economii ale lumii, notează The Times.

Perspectivele slabe de creștere din Franța și Germania vor consolida poziția Regatului Unit pe locul cinci în următorul deceniu, potrivit acestor previziuni. Se preconizează că SUA și China își vor păstra pozițiile de prima și a doua economie ca mărime, dar China va reduce diferența, cu un PIB de puțin sub 48 de trilioane de dolari, comparativ cu 53 de trilioane de dolari ai SUA, la prețul actual al dolarului american, până în 2040.

Măsurată în funcție de paritatea puterii de cumpărare, care ține cont de costurile de trai și de variațiile valutare, China a depășit SUA la începutul acestui deceniu.

Centrului pentru Cercetări Economice și de Afaceri (CCEA) precizează că China va depăși SUA și în ceea ce privește PIB-ul la prețurile actuale până în 2045, mai devreme decât previziunile anterioare, din cauza perspectivelor de creștere mai reduse ale economiei americane, care va resimți impactul tarifelor și al protecționismului comercial.

India este pe cale să devină a treia cea mai mare economie din lume, pentru prima dată, până în 2040, urcând de pe poziția a noua la începutul anului 2010 și depășind Marea Britanie, Japonia și Germania. CCEA mai afirmă că India este pe cale să devină cea mai mare economie a lumii până la sfârșitul secolului.

Germania, care se află într-o recesiune ușoară de doi ani, va rămâne a patra cea mai mare economie, dar Japonia va coborî pe locul șase, dacă se măsoară PIB-ul la prețurile actuale, crede acest Centru pentru Cercetări Economice și de Afaceri.

Nina Skero, directorul executiv al CCEA, a declarat că puterea economică globală se află într-o perioadă de „reechilibrare treptată”, în care ponderea se mută de la țările occidentale bogate și îndatorate către economiile mai mici din est și sud, care își extind investițiile și se bucură de populații mai tinere și în creștere.

Indonezia ar putea ajunge în topul celor 10 mari economii ale lumii

Se preconizează că Indonezia, care are a patra populație ca mărime din lume, va trece de la a 17-a economie ca mărime în topul primelor zece, până la începutul următorului deceniu.

„Aceste tendințe subliniază o economie mondială în care reziliența variază semnificativ de la o regiune la alta și în care schimbările pe termen lung în influența economică prind avânt, pregătind terenul pentru o ordine globală mai dispersată și mai dinamică”, a declarat Skero.

În ciuda creșterii economiei, Marea Britanie va continua să sufere din cauza scăderii nivelului de trai. Poziția Marii Britanii în clasamentul PIB-ului pe cap de locuitor, care reflectă nivelul de trai, va scădea de pe locul 19 în lume în acest an pe locul 21.

PIB-ul mediu pe cap de locuitor va crește de la puțin sub 57.000 de dolari la 89.000 de dolari până în 2040, dar va fi depășit de mai multe țări.

Luxemburg, Irlanda, Elveția, Singapore și SUA sunt primele cinci economii în funcție de acest indicator.

CCEA se așteaptă ca creșterea economică globală să încetinească la un ritm de 2,5% în anul 2026, deoarece activitatea economică este afectată de cele mai mari tarife vamale din SUA din ultimul secol. „Incertitudinea crescută generată de schimbările în ordinea comercială globală ca urmare a creșterii tarifelor vamale din SUA a afectat activitatea economică”, avertizează specialiștii.

„Provocările pe termen scurt și mediu legate de supraîndatorare, inflația peste ținta stabilită, incapacitatea de a reduce cheltuielile statului și îmbătrânirea populației rămân evidente în multe economii, iar tarifele impuse de SUA și tensiunile geopolitice agravează situația.” - mai afirmă Centrul pentru Cercetări Economice și de Afaceri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













