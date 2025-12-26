Se schimbă clasamentul forțelor economice ale lumii. Puterea economică globală se află într-o perioadă de ”reechilibrare”

Stiri Economice
26-12-2025 | 16:37
economie, SUA, bani
Shutterstock

Proiecțiile anuale ale Centrului pentru Cercetări Economice și de Afaceri indică faptul că PIB-ul total al Marii Britanii va crește de la puțin sub 4 trilioane de dolari în 2025 la 6,8 trilioane de dolari până în 2040.

autor
Cristian Matei

Astfel, britanicii vor reveni în topul celor mai puternice cinci economii ale lumii, notează The Times.

Perspectivele slabe de creștere din Franța și Germania vor consolida poziția Regatului Unit pe locul cinci în următorul deceniu, potrivit acestor previziuni. Se preconizează că SUA și China își vor păstra pozițiile de prima și a doua economie ca mărime, dar China va reduce diferența, cu un PIB de puțin sub 48 de trilioane de dolari, comparativ cu 53 de trilioane de dolari ai SUA, la prețul actual al dolarului american, până în 2040.

Măsurată în funcție de paritatea puterii de cumpărare, care ține cont de costurile de trai și de variațiile valutare, China a depășit SUA la începutul acestui deceniu.

Centrului pentru Cercetări Economice și de Afaceri (CCEA) precizează că China va depăși SUA și în ceea ce privește PIB-ul la prețurile actuale până în 2045, mai devreme decât previziunile anterioare, din cauza perspectivelor de creștere mai reduse ale economiei americane, care va resimți impactul tarifelor și al protecționismului comercial.

Citește și
vladimir putin
Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele

India este pe cale să devină a treia cea mai mare economie din lume, pentru prima dată, până în 2040, urcând de pe poziția a noua la începutul anului 2010 și depășind Marea Britanie, Japonia și Germania. CCEA mai afirmă că India este pe cale să devină cea mai mare economie a lumii până la sfârșitul secolului.

Germania, care se află într-o recesiune ușoară de doi ani, va rămâne a patra cea mai mare economie, dar Japonia va coborî pe locul șase, dacă se măsoară PIB-ul la prețurile actuale, crede acest Centru pentru Cercetări Economice și de Afaceri.

Nina Skero, directorul executiv al CCEA, a declarat că puterea economică globală se află într-o perioadă de „reechilibrare treptată”, în care ponderea se mută de la țările occidentale bogate și îndatorate către economiile mai mici din est și sud, care își extind investițiile și se bucură de populații mai tinere și în creștere.

Indonezia ar putea ajunge în topul celor 10 mari economii ale lumii

Se preconizează că Indonezia, care are a patra populație ca mărime din lume, va trece de la a 17-a economie ca mărime în topul primelor zece, până la începutul următorului deceniu.

„Aceste tendințe subliniază o economie mondială în care reziliența variază semnificativ de la o regiune la alta și în care schimbările pe termen lung în influența economică prind avânt, pregătind terenul pentru o ordine globală mai dispersată și mai dinamică”, a declarat Skero.

În ciuda creșterii economiei, Marea Britanie va continua să sufere din cauza scăderii nivelului de trai. Poziția Marii Britanii în clasamentul PIB-ului pe cap de locuitor, care reflectă nivelul de trai, va scădea de pe locul 19 în lume în acest an pe locul 21.

PIB-ul mediu pe cap de locuitor va crește de la puțin sub 57.000 de dolari la 89.000 de dolari până în 2040, dar va fi depășit de mai multe țări.

Luxemburg, Irlanda, Elveția, Singapore și SUA sunt primele cinci economii în funcție de acest indicator.

CCEA se așteaptă ca creșterea economică globală să încetinească la un ritm de 2,5% în anul 2026, deoarece activitatea economică este afectată de cele mai mari tarife vamale din SUA din ultimul secol. „Incertitudinea crescută generată de schimbările în ordinea comercială globală ca urmare a creșterii tarifelor vamale din SUA a afectat activitatea economică”, avertizează specialiștii.

„Provocările pe termen scurt și mediu legate de supraîndatorare, inflația peste ținta stabilită, incapacitatea de a reduce cheltuielile statului și îmbătrânirea populației rămân evidente în multe economii, iar tarifele impuse de SUA și tensiunile geopolitice agravează situația.” - mai afirmă Centrul pentru Cercetări Economice și de Afaceri.

Momentul în care un BMW „zboară” peste un gard și se izbește de zidul unei case, în Satu Mare. „Te crezi regele şoselelor”

Sursa: The Times

Etichete: economie, predictii,

Dată publicare: 26-12-2025 16:36

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Surpriză în SUA. Un raport oficial arată o creștere economică. PIB-ul a avansat cu 4,3% în trimestrul al treilea
Stiri Economice
Surpriză în SUA. Un raport oficial arată o creștere economică. PIB-ul a avansat cu 4,3% în trimestrul al treilea

Economia SUA a înregistrat o expansiune cu mult peste estimări în trimestrul al treilea al anului, potrivit unui raport întârziat publicat marţi de Departamentul Comerţului.

Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele
Stiri externe
Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele

Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune.

BCE menține dobânzile neschimbate, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor economice
Stiri Economice
BCE menține dobânzile neschimbate, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor economice

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut joi rata sa cheie a dobânzii la nivelul de 2%, în contextul în care noile prognoze interne indică o perspectivă mai optimistă pentru economia zonei euro, după un an marcat de fluctuații puternice.

 

Codirlaşu (CFA România): Economia ar putea intra în recesiune tehnică în trimestrul IV, pe fondul scăderii consumului
Stiri Economice
Codirlaşu (CFA România): Economia ar putea intra în recesiune tehnică în trimestrul IV, pe fondul scăderii consumului

Scăderea consumului în octombrie ar putea influenţa evoluţia PIB-ului, iar o eventuală contracţie a economiei şi în trimestrul IV faţă de trimestrul III ar însemna intrarea în recesiune tehnică, consideră preşedintele CFA România, Adrian Codirlaşu.

OCDE vede beneficii majore din investițiile în AI, însă avertizează că economia globală va încetini
Stiri Economice
OCDE vede beneficii majore din investițiile în AI, însă avertizează că economia globală va încetini

Explozia investiţiilor în inteligenţa artificială (AI), care a impulsionat creşterea economică mondială, ar urma să continue şi să ofere câştiguri pe termen lung, a declarat marţi secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO
Stiri Diverse
O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare neașteptată de la Papa Leon al XIV-lea, ca răspuns la un desen prin care se ruga pentru copiii afectați de război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28