Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch

Primul târg de sărbători din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii, însoțiți de părinți, s-au grăbit deja să intre în atmosfera magică. I-a întâmpinat Moș Nicolae, dar și personajul Grinch, de care ce mici s-au cam speriat.

Au uitat însă repede, după ce au zărit sania moșului, trenulețul și fulgii de zăpadă artificială.

Deși era puțin răcit, Moș Nicolae i-a întâmpinat cu bucurie pe oaspeți, în căsuța lui de poveste. Cei mici au început deja să pregătească pentru el listele cu dorințe.

La târg și-a făcut apariția și Grinch, personajul de poveste care a furat Crăciunul. Moș Nicolae a încercat să-l sperie.

Cei mici au fost însă mai interesați de fulgii de zăpadă artificială sau de plimbările cu sania Moșului, în timp ce vizionau peisajul de iarnă, în ochelari cu realitate virtuală.

Alții au realizat figurine din turtă dulce, la atelierele pentru cei mici.

Ana Jega, Opera Comică pentru copii: Vizitatorii pot avea parte de diverse activități specifice de Crăciun. Patinoarul care de săptămâna viitoare va fi deschis. Caruselul, roata magică și trenulețul sunt deschise în fiecare weekend.

Pentru că de sărbători trebuie să dăruim, organizatorii s-au gândit și la copiii mai puțin norocoși. Cărțile donate de vizitatori vor ajunge la biblioteci școlare din două sate.

Corespondent Știrile ProTV: În căsuța poveștilor de la opera comică pentru copii, din București Moș Nicolae înlocuiește nuielile cu cărțile, schimbând povestea copiilor fără posibilități. Fani și admiratorii, atât cei mici cât și cei mari, îl pot găsi până pe 7 decembrie, atunci când locul său va fi ocupat de celălalt bătrânel simpatic și iubit de toată lumea, bine cunoscutul Moș Crăciun.

