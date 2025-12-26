Doliu în fotbal: A încetat din viaţă Jean-Louis Gasset, antrenor şi figură emblematică

Jean-Louis Gasset, antrenor şi figură emblematică a fotbalului francez, a murit, vineri, la vârsta de 72 de ani, a anunţat clubul Montpellier, după ce a fost succesiv jucător şi antrenor, informează AFP.

Fostul mijlocaş şi-a petrecut aproape întreaga carieră de jucător la Montpellier (1975-1985), contribuind la ascensiunea acestui club co-fondat de tatăl său, Bernard, împreună cu Louis Nicollin, înainte de a antrena echipa în mai multe rânduri, ultima oară acum mai puţin de un an.

"Ca produs al clubului, el şi-a lăsat amprenta asupra tuturor celor care l-au întâlnit prin profesionalismul, bunătatea şi setea sa de a transmite", a reacţionat clubul din Ligue 2, subliniind că "a pierdut una dintre figurile sale emblematice".

"Tristeţea noastră este imensă când ne amintim de zâmbetul său, de vocea sa inimitabilă şi de simţul său ascuţit al expresiei", a adăugat clubul din Montpellier.

Originar din Montpellier, Jean-Louis Gasset s-a întors în repetate rânduri la clubul său de suflet. Dar a mai antrenat şi alte cluburi franceze, inclusiv Saint-Etienne, Bordeaux şi, mai recent, Olympique Marseille.

Antrenor secund de lungă durată al lui Laurent Blanc, la Bordeaux, cu "Les Bleus" (din 2010 până în 2012) apoi cu Paris SG (din 2013 până în 2016), Jean-Louis Gasset a fost şi antrenorul Coastei de Fildeş, până la ultima Cupă a Africii pe Naţiuni din 2023, demisionând în mijlocul unui turneu pe care "Elefanţii" l-au câştigat în cele din urmă pe propriul teren.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













