Doliu în fotbal: A încetat din viaţă Jean-Louis Gasset, antrenor şi figură emblematică

Stiri Sport
26-12-2025 | 16:40
Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset, antrenor şi figură emblematică a fotbalului francez, a murit, vineri, la vârsta de 72 de ani, a anunţat clubul Montpellier, după ce a fost succesiv jucător şi antrenor, informează AFP.

autor
Vlad Dobrea

Fostul mijlocaş şi-a petrecut aproape întreaga carieră de jucător la Montpellier (1975-1985), contribuind la ascensiunea acestui club co-fondat de tatăl său, Bernard, împreună cu Louis Nicollin, înainte de a antrena echipa în mai multe rânduri, ultima oară acum mai puţin de un an.

"Ca produs al clubului, el şi-a lăsat amprenta asupra tuturor celor care l-au întâlnit prin profesionalismul, bunătatea şi setea sa de a transmite", a reacţionat clubul din Ligue 2, subliniind că "a pierdut una dintre figurile sale emblematice".

"Tristeţea noastră este imensă când ne amintim de zâmbetul său, de vocea sa inimitabilă şi de simţul său ascuţit al expresiei", a adăugat clubul din Montpellier.

Originar din Montpellier, Jean-Louis Gasset s-a întors în repetate rânduri la clubul său de suflet. Dar a mai antrenat şi alte cluburi franceze, inclusiv Saint-Etienne, Bordeaux şi, mai recent, Olympique Marseille.

Citește și
canotaj
Retrospectivă 2025. Canotajul românesc nu a înșelat așteptările și a adus României un nou an de performanțe

Antrenor secund de lungă durată al lui Laurent Blanc, la Bordeaux, cu "Les Bleus" (din 2010 până în 2012) apoi cu Paris SG (din 2013 până în 2016), Jean-Louis Gasset a fost şi antrenorul Coastei de Fildeş, până la ultima Cupă a Africii pe Naţiuni din 2023, demisionând în mijlocul unui turneu pe care "Elefanţii" l-au câştigat în cele din urmă pe propriul teren.

Sursa: News.ro

Etichete: fotbal, doliu,

Dată publicare: 26-12-2025 16:40

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Retrospectivă 2025. Canotajul românesc nu a înșelat așteptările și a adus României un nou an de performanțe
Stiri Sport
Retrospectivă 2025. Canotajul românesc nu a înșelat așteptările și a adus României un nou an de performanțe

Anul 2025 a fost unul solid pentru sportul românesc, cu performanţe notabile mai ales în sporturi individuale, la campionate mondiale şi europene.

Mesaj optimist al tricolorilor înainte de Mondial: Hagi, Mihăilă și Drăguș promit calificarea și întâlnirea în America
Stiri Sport
Mesaj optimist al tricolorilor înainte de Mondial: Hagi, Mihăilă și Drăguș promit calificarea și întâlnirea în America

Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. Ei sunt încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială cu susţinerea fanilor tricolori.

Radu Drăguşin, dorit de AS Roma. Clubul italian ia în considerare transferul fundaşului de la Tottenham
Stiri Sport
Radu Drăguşin, dorit de AS Roma. Clubul italian ia în considerare transferul fundaşului de la Tottenham

Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO
Stiri Diverse
O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare neașteptată de la Papa Leon al XIV-lea, ca răspuns la un desen prin care se ruga pentru copiii afectați de război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28