Când vine Moș Nicolae în 2025. În ce seară se pregătesc ghetuțele și ce cadouri se pune în ele

Moș Nicolae este una dintre cele mai iubite tradiții de iarnă, iar în fiecare an apare aceeași întrebare: când vine Moș Nicolae și în ce seară se pregătesc ghetuțele. În 2025, tradiția rămâne neschimbată.

Copiii din România își lustruiesc încălțările în seara de Moș Nicolae, așteptând darurile simbolice.

Când vine Moș Nicolae în 2025

Moș Nicolae vine în fiecare an în noaptea de 5 spre 6 decembrie, iar în 2025 tradiția rămâne neschimbată. Conform obiceiului creștin, copiii își pregătesc ghetuțele în seara de 5 decembrie, le lustruiesc cu grijă și le așază la ușă sau la fereastră, în așteptarea binecunoscutelor daruri. Dimineața de 6 decembrie este momentul în care magia devine realitate, iar cei mici descoperă dacă au primit dulciuri, fructe sau o nuielușă simbolică.

Data nu este aleasă întâmplător: Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Nicolae pe 6 decembrie, ziua în care se crede că acesta a trecut la cele veșnice. Astfel, vizita Moșului este strâns legată de tradiția religioasă, nu doar de obiceiurile populare. Sfântul Nicolae, episcopul din Myra, este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, iar imaginea sa s-a transformat, de-a lungul secolelor, în personajul generos care anunță începutul sezonului de iarnă.

În ce seară se pregătesc ghetuțele pentru Moș Nicolae

Ghetuțele pentru Moș Nicolae se pregătesc în seara de 5 decembrie, o tradiție respectată an de an în toate familiile din România. Copiii știu că înainte de culcare trebuie să își lustruiască încălțămintea până strălucește și să o așeze frumos la ușă sau la fereastră, semn că sunt pregătiți să îl primească pe Sfântul Nicolae. Această seară are o încărcătură aparte, pentru că marchează începutul sărbătorilor de iarnă și aduce cu ea emoția specifică lunii decembrie.

Obiceiul este legat de legenda generozității Sfântului, care a lăsat în taină pungi cu galbeni pentru cele trei fete sărace, una dintre ele ajungând, din întâmplare, într-o șosetă sau gheată pusă la uscat lângă foc. De atunci, darurile se pun în încălțăminte, nu sub brad. În tradiția românească, ghetuțele curate sunt un semn de respect și pregătire, iar Moșul „vede” care copil a fost harnic în seara de 5 decembrie.

Dimineața de 6 decembrie devine momentul adevărului: cei cuminți găsesc dulciuri, fructe sau mici cadouri, iar cei mai puțin ascultători primesc simbolica nuielușă, care, dacă este pusă în apă și înflorește până la Crăciun, arată iertarea Sfântului. Astfel, seara de 5 decembrie rămâne una dintre cele mai așteptate nopți ale iernii.

Shutterstock

De ce vine Moș Nicolae în ghetuțe – originea tradiției

Tradiția ca Moș Nicolae să lase cadourile în ghetuțe are o origine veche și emoționantă, strâns legată de una dintre cele mai cunoscute legende despre Sfântul Nicolae. Povestea își are rădăcinile în orașul Myra, acolo unde episcopul Nicolae a trăit în secolul al IV-lea și unde faptele sale de bunătate au devenit temelia unui obicei păstrat până astăzi.

Legenda spune că în Myra trăia un nobil ajuns la mare sărăcie, având trei fete de măritat, dar fără bani de zestre. În acea perioadă, lipsa zestrei le putea condamna pe tinere la o viață grea, chiar la a fi vândute pentru a supraviețui. Aflând de necazul lor, Nicolae a decis să le ajute în taină, pentru a nu-l umili pe tată și pentru a păstra discreția gestului. Astfel, într-o noapte, a aruncat pe fereastră o pungă cu galbeni, iar povestea s-a repetat și pentru a doua fată.

Când a venit rândul celei de-a treia, tatăl a stat la pândă și a descoperit că binefăcătorul era chiar episcopul Nicolae. În acea noapte, banii au căzut din întâmplare într-o șosetă sau într-o gheată pusă la uscat lângă foc. Acest moment accidental a devenit punctul de plecare pentru tradiția darurilor lăsate în încălțăminte.

De atunci, gestul discret al Sfântului a fost transformat într-o tradiție transmisă din generație în generație. Ghetuțele curate simbolizează pregătirea, modestia și deschiderea spre generozitate. Copiii își lustruiesc încălțămintea în seara de 5 decembrie tocmai pentru a repeta, simbolic, povestea fetelor ajutate în mod miraculos. Astfel, Moș Nicolae nu vine doar cu daruri, ci cu o lecție de altruism și bunătate care a dăinuit peste secole.

Shutterstock

Ce cadouri se pun în ghetuțe de Moș Nicolae

În ghetuțele pregătite pentru Moș Nicolae se pun, în mod tradițional, dulciuri, fructe și mici cadouri simbolice, păstrând astfel obiceiul care a început cu gestul generos al Sfântului Nicolae. Cele mai populare dulciuri sunt ciocolata, bomboanele și prăjiturelele, în timp ce fructele includ mere, nuci sau portocale, alese pentru semnificația lor de bun augur și sănătate.

De asemenea, copiii mai pot găsi în ghetuțe jucării mici sau obiecte simbolice, menite să aducă bucurie și să stimuleze imaginația. Tradiția include și celebra nuielușă, un semn că Sfântul observă comportamentul copiilor: cei cuminți primesc dulciuri, iar cei mai neascultători primesc nuielușa, care, pusă în apă și înflorind până la Crăciun, simbolizează iertarea și posibilitatea de a-și corecta greșelile.

Pregătirea ghetuțelor este mai mult decât un simplu ritual de dăruire – este un moment educativ și emoțional, care îi învață pe copii despre generozitate, responsabilitate și recunoștință. În România, acest obicei marchează începutul sărbătorilor de iarnă și aduce în case o atmosferă caldă, plină de emoție și așteptare. Fie că ghetuțele conțin dulciuri, fructe sau jucării, esența rămâne aceeași: un gest de bunătate și bucurie, inspirat de viața și faptele Sfântului Nicolae.

Tradiții și superstiții românești de Moș Nicolae

Pe lângă obiceiul ghetuțelor, există și superstiții legate de vreme și anotimp. Se spune, de exemplu, că atunci când Moș Nicolae își scutură barba albă, începe să ningă, iar dacă nu ninge, „Moșul a întinerit”. În satele tradiționale, ziua de 6 decembrie era respectată cu sfințenie: oamenii nu lucrau, iar tinerii începeau repetițiile pentru colindele de Crăciun.

Sfântul Nicolae este considerat protectorul văduvelor, orfanilor și al apelor, rol care reflectă grija pentru cei nevoiași. Tradițiile românești transmit astfel valori morale și religioase: generozitate, respect, curățenie și răsplătirea faptelor bune. Obiceiurile legate de Moș Nicolae nu doar încântă copiii, ci și le oferă o lecție subtilă despre responsabilitate și bunătate, transformând această sărbătoare într-un simbol al începutului sezonului festiv și al legăturii dintre generații.

În seara de 5 decembrie, copiii își lustruiesc ghetuțele și le așază cu grijă la ușă sau la fereastră, pregătiți pentru vizita Moșului, care vine călare pe un cal alb, simbol al primei zăpezi și al purității. Dimineața de 6 decembrie, ghetuțele pot fi pline cu dulciuri, fructe sau mici cadouri, iar copiii mai puțin cuminți primesc nuielușa, care, pusă în apă, poate înflori până la Crăciun, arătând că greșeala lor a fost iertată.

Sfântul Nicolae este considerat protectorul văduvelor, orfanilor și al apelor, iar legenda sa transmite valori de generozitate și responsabilitate. În unele regiuni se spune că Moșul „păzește Soarele”, împiedicându-l să fugă spre ținuturi calde, astfel aducând lumina necesară iernii. În satele tradiționale, ziua de 6 decembrie era respectată cu sfințenie, oamenii nu munceau, iar tinerii începeau repetițiile pentru colindele de Crăciun.

Tradițiile mai includ simboluri precum calul alb al Moșului, care anunță iarna, sau obiceiul ca dulciurile și fructele să răsplătească bunătatea copiilor, în timp ce nuielușa amintește de corectitudine. Primele zăpezi, legendele despre generozitate și gesturile de caritate fac ca Moș Nicolae să fie nu doar o sărbătoare pentru copii, ci și un prilej de a transmite valori morale și spirituale din generație în generație.

Imagine generată de AI prin Reve.Art

Idei de cadouri pentru copii și adulți în 2025

Pentru cei mici, ghetuțele pot fi umplute cu dulciuri clasice, precum ciocolată, bomboane sau prăjituri, dar și cu fructe sănătoase precum mere, portocale sau nuci. În plus, jucăriile mici, figurinele sau cărțile ilustrate sunt cadouri ideale care stimulează imaginația și curiozitatea copiilor, oferindu-le bucurie și în același timp o lecție despre generozitate și bunătate.

Pentru adolescenți, se pot alege gadget-uri mici, accesorii pentru școală sau obiecte care reflectă hobby-urile lor, cum ar fi seturi de desen, puzzle-uri sau jocuri de societate. Acestea sunt potrivite pentru a combina distracția cu dezvoltarea creativității și a spiritului de echipă. În plus, o atenție specială poate fi acordată micilor cadouri simbolice, precum brățări, brelocuri sau obiecte personalizate, care transmit un mesaj cald și apropiere familială.

Adulții pot fi surprinși cu cadouri practice sau simbolice. Cosmeticele, ciocolata, ceaiurile aromate sau cafeaua premium aduc un strop de răsfăț și relaxare în agitația sărbătorilor. De asemenea, cadourile care promovează experiențe, precum vouchere pentru concerte, evenimente culturale sau activități în familie, sunt foarte apreciate.

Imagine generată de AI prin Reve.Art

Diferența dintre Moș Nicolae și Moș Crăciun

Moș Nicolae și Moș Crăciun sunt două figuri iubite ale sărbătorilor de iarnă, dar au origini, semnificații și tradiții diferite.

Moș Nicolae este bazat pe figura istorică a Sfântului Nicolae, episcop de Myra în secolul al IV-lea, cunoscut pentru generozitatea și bunătatea sa. El este sărbătorit pe 6 decembrie, iar tradiția principală este lăsarea cadourilor în ghetuțe, de obicei dulciuri, fructe sau jucării mici, pentru copiii cuminți. Moș Nicolae are un caracter religios și moralizator: gesturile sale reflectă faptele bune, iar nuielușa simbolizează corectarea greșelii. În tradiția românească, Moșul călătorește pe un cal alb și este asociat cu protecția copiilor, a văduvelor, orfanilor și chiar cu obiceiuri legate de vreme și anotimp.

Moș Crăciun, pe de altă parte, este un personaj mai modern și mai comercial, derivat din tradițiile occidentale și inspirat de legendele despre Sfântul Nicolae. El este sărbătorit pe 25 decembrie, iar rolul său este mai mult festiv și jovial, aducând cadouri mari copiilor, de regulă lăsate sub brad sau în ciorapi. Moș Crăciun călătorește cu sania trasă de reni și are o imagine iconică, cu barba albă și costum roșu, fiind asociat cu magia și bucuria Crăciunului.

Imagine generată de AI prin Reve.Art

