Acum sătenii se mobilizează pentru a-i ajuta pe proprietar și pe soția lui, să aibă o locuință până la venirea iernii.

Casa care a luat foc se află la marginea comunei Schela, județul Gorj. Proprietarul, un bărbat de 72 de ani, a găsit cuibul de viespi în grădină și a vrut să scape de el.

Virgil Mîlcomiși, proprietarul casei arse: „Acolo a fost un afurisit de mușuroi și am pus o cârpișoară mică, am zis să nu vină peste noi și focul s-a extins. Suntem nenorociți, în prag de iarnă nu mai am nici somn noaptea.”

Un localnic a văzut fumul care se ridica din gospodăria omului și a dat alarma în toată localitatea.

Martor: „Am sesizat că focul era deja prin acoperișul anexei, am sunat la 112, l-am anunțat pe tatăl meu să vină să mă ajute, am fugit repede acolo, am scos-o pe doamna din casă, încă nu ieșise. Nu ieșise focul la casă la momentul respectiv, era doar la anexă.”

Focul s-a extins însă extrem de repede din grădină la lemnele pregătite pentru iarnă, iar de acolo la casa construită din lemn. Imobilul a ars ca o torță și, în scurtă vreme, era distrus în întregime.

Bărbatul și soția sa, ambii bolnavi, au fost nevoiți să se mute la o rudă.

Virgil Mîlcomiși, proprietarul casei arse: „La omul sărac nici boii nu trag, se întâmplă necazul tot la oamenii necăjiți. Mă bucuram în prag de iarnă, strânsesem și eu borcane de bulion, compoturi, în bucătăria aia.”

Localnicii, ajutați de primărie, spun că vor face tot ce le stă în putință să refacă locuința până la sosirea iernii.

Pentru că victimele nu au cont bancar, primăria va aduna sumele din donații.

Vecin: „Acum nu avem decât să-i ajutăm cu ceea ce putem, financiar, bineînțeles, și cu alte bunuri.”

Localnică: „Cu bani, cu muncă, cu ce putem. Ne pare rău de el, nu are unde să se ducă, era vecinul meu acolo, am rămas singură.”

Gabriel Deteșan, primarul: „În 2-3 săptămâni, în funcție de cum se strâng banii de repede, o demolăm și să o ridicăm din nou. Vom încerca să strângem cât mai mulți bani, este binevenită orice sumă.”

Primarul speră că oamenii vor avea o locuință nouă până la primul ger.