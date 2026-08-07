Oficialii Serviciului Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor anunță că au intervenit în mai multe cazuri, după ce turiștii au fost înțepați de aceste insecte, și recomandă atenție sporită în zonele unde se aude un zumzet puternic, scrie news.ro.

Salvamontiștii recomandă prudență pe traseele din zona Padiș

„Pe perioada căldurilor excesive, vă atragem atenția în legătură cu viespile prezente în număr foarte mare pe traseele turistice. Au fost semnalate mai multe cuiburi pe traseele turistice din zona Padiș. Recomandăm atenție sporită pe trasee unde se aude zumzet puternic din zona unor rădăcini de copaci, copaci căzuți, găuri în pământ ce adăpostesc cuiburi de viespi. Atenție la consumul de lichide din diferite recipiente lăsate deschise, au fost semnalate și cazuri de înțepături în zona gurii sau gâtului”, transmit, vineri după-amiază, oficialii Serviciului Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor.

Aceștia precizează că, în ultimele zile, salvamontiștii au intervenit în mai multe situații în care turiștii au fost înțepați de viespi.

Potrivit sursei citate, în urma înțepăturilor, un copil a dezvoltat reacții alergice severe, fiind necesară intervenția urgentă a salvatorilor montani și a medicilor SMURD aflați în Padiș.