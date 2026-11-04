Dovleacul are o mulțime de benficii pentru sănătate, dacă este corect consumat.

Dovleacul, fruct sau legumă

Deși este considerat în mod obișnuit o legumă, dovleacul este, din punct de vedere botanic, un fruct, deoarece conține semințe. Din punct de vedere nutrițional, însă, se aseamănă mai mult cu legumele, având un conținut redus de calorii și fiind bogat în nutrienți.

Dovleacul este un ingredient versatil, folosit atât în preparate sărate, precum supele-cremă și tocănițele, cât și în deserturi. Plăcintele, brioșele și ștrudelele cu dovleac sunt printre cele mai apreciate rețete de toamnă.

În România, cele mai cunoscute soiuri sunt dovleacul plăcintar, cu pulpă dulce și consistentă, și dovleacul turcesc, apreciat pentru textura fină și aroma discretă. Indiferent de varietate, dovleacul poate fi consumat în numeroase forme, iar varianta coaptă rămâne una dintre cele mai simple și gustoase alegeri.

Câte calorii are o porție de dovleac copt

Dovleacul este un aliment cu un conținut scăzut de calorii, fiind potrivit pentru persoanele care urmăresc să își mențină greutatea sau să slăbească. O porție de aproximativ 245 de grame de dovleac copt conține în jur de 63 de calorii, dacă este preparat simplu, fără adaosuri de zahăr, miere sau unt.

Potrivit valorilor nutriționale prezentate pentru această cantitate, o porție de dovleac copt conține:

Calorii: 63

Grăsimi: 0,2 grame

Proteine: 2 grame

Carbohidrați: 12 grame

Fibre: 3 grame

Vitamina A: 245% din doza zilnică recomandată

Vitamina C: 19% din doza zilnică recomandată

Potasiu: 16% din doza zilnică recomandată

Cupru: 11% din doza zilnică recomandată

Mangan: 11% din doza zilnică recomandată

Vitamina B2: 11% din doza zilnică recomandată

Vitamina E: 10% din doza zilnică recomandată

Fier: 8% din doza zilnică recomandată

Dovleacul conține și cantități mai mici de magneziu, fosfor, zinc, acid folic și alte vitamine din complexul B.

O mare parte din compoziția sa este reprezentată de apă, ceea ce explică aportul caloric redus. În plus, dovleacul este bogat în beta-caroten, un pigment vegetal pe care organismul îl transformă în vitamina A.

Este important de reținut că valorile nutriționale pot varia în funcție de soi, de modul de preparare și de ingredientele adăugate. Dovleacul copt cu miere, zahăr sau unt va avea un aport caloric mai mare decât cel preparat simplu.

Dovleac copt – beneficii pentru sănătate

Pe lângă gustul său specific, dovleacul este un aliment nutritiv, care poate contribui la o alimentație echilibrată. Conține vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, asociați cu mai multe beneficii pentru organism.

Este bogat în antioxidanți

Dovleacul conține antioxidanți precum alfa-carotenul, beta-carotenul și beta-criptoxantina. Aceștia pot neutraliza radicalii liberi, molecule care, în cantități excesive, pot contribui la apariția stresului oxidativ.

Stresul oxidativ este asociat cu dezvoltarea unor afecțiuni cronice, inclusiv boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer. Cercetările de laborator și studiile pe animale au sugerat că antioxidanții din dovleac pot avea efecte protectoare asupra celulelor și pielii.

Totuși, sunt necesare mai multe studii realizate pe oameni pentru a confirma aceste efecte și pentru a stabili recomandări clare privind consumul.

Poate susține sistemul imunitar

Dovleacul este o sursă importantă de beta-caroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A. Aceasta contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la menținerea sănătății organismului.

De asemenea, dovleacul conține vitamina C, care susține activitatea celulelor imunitare și contribuie la procesul de vindecare a rănilor.

Vitamina E, fierul și acidul folic sunt alți nutrienți prezenți în dovleac, care au un rol în funcționarea normală a sistemului imunitar.

Contribuie la menținerea sănătății ochilor

Vitamina A este esențială pentru vedere, iar dovleacul este o sursă bună de beta-caroten, precursorul acesteia. Un aport adecvat de vitamina A contribuie la menținerea sănătății ochilor, iar deficitul poate duce la probleme de vedere.

Dovleacul conține și luteină și zeaxantină, doi compuși asociați cu un risc mai redus de cataractă și degenerescență maculară legată de vârstă.

În plus, vitaminele C și E au proprietăți antioxidante și pot contribui la protejarea celulelor oculare împotriva stresului oxidativ.

Poate fi inclus într-o dietă pentru slăbit

Dovleacul este un aliment cu densitate calorică redusă, ceea ce înseamnă că oferă un volum relativ mare de mâncare pentru un aport caloric mic. Acest lucru îl poate face o alegere potrivită într-un plan alimentar destinat scăderii în greutate.

Conținutul de fibre poate contribui la senzația de sațietate și la controlul apetitului. În plus, dovleacul poate înlocui în anumite preparate ingrediente mai bogate în calorii.

De exemplu, o porție de dovleac copt simplu poate avea un aport caloric mai mic decât o cantitate similară de cartofi sau orez. Totuși, efectul asupra greutății depinde de alimentația în ansamblu, de porții și de modul de preparare.

Cum poți consuma dovleacul

Dovleacul poate fi inclus în alimentație în numeroase forme, de la preparate sărate până la deserturi. Pulpa sa poate fi coaptă, fiartă sau folosită în rețete cu legume, iar alegerea depinde de preferințele fiecăruia.

Dovleacul copt simplu este o variantă ușor de pregătit. Poate fi consumat ca atare sau aromatizat cu scorțișoară. Pentru un desert mai consistent, poate fi combinat cu nuci, miere sau alte ingrediente, însă acestea vor crește aportul caloric.

Dovleacul plăcintar și varietățile mai mici sunt potrivite pentru plăcinte și prăjituri, deoarece au o pulpă dulce și aromată. Dovlecii mai mari pot fi folosiți în supe-cremă, piureuri sau tocănițe.

În funcție de soi, și coaja poate fi comestibilă. La varietățile mici, aceasta este de obicei mai subțire și mai ușor de consumat, în timp ce la dovlecii mari poate fi mai dură. Dacă alegi să o consumi, este important să speli bine dovleacul înainte de preparare.

Ce trebuie să știi înainte să consumi dovleac copt

Dovleacul copt simplu este, în general, o alegere potrivită pentru o alimentație echilibrată. Totuși, modul în care îl prepari poate schimba semnificativ valoarea nutritivă a unei porții.

Dacă urmărești aportul caloric, este bine să fii atent la ingredientele adăugate. Mierea, zahărul, untul sau nucile pot transforma un preparat cu puține calorii într-un desert mai consistent.

De asemenea, dovleacul nu trebuie privit ca un aliment care, consumat singur, poate determina scăderea în greutate sau prevenirea unor boli. Beneficiile sale depind de integrarea într-o alimentație variată, care să includă și alte surse de nutrienți.

În concluzie, dovleacul copt poate fi o alegere gustoasă și nutritivă pentru sezonul rece. Preparat simplu, oferă vitamine, fibre și antioxidanți, cu un aport caloric redus, fiind potrivit atât ca gustare, cât și ca parte a unei mese echilibrate.