Aceasta este alimentată de conflictele din Orientul Mijlociu şi Ucraina, relatează AFP şi dpa, citate de Agerpres.

Democraţii au preluat controlul atât asupra Camerei Reprezentanţilor, cât şi a Senatului de la republicanii preşedintelui Donald Trump în urma alegerilor de marţi, într-un gest de dezaprobare clară a actualei administraţii de la Washington, cu doi ani înainte de încheierea mandatului lui Donald Trump.

"Preşedintele Trump a acceptat rezultatele şi cred că lumea are acum ocazia să se unească în jurul unei probleme care ne priveşte pe toţi: costul vieţii", a spus Burnham, adăugând că acest lucru va fi "imposibil atât timp cât conflictul din Orientul Mijlociu rămâne nerezolvat, la fel şi cel din Ucraina, declanşat de Rusia".

"Aceasta este problema pe care am ridicat-o în primele mele trei luni la Downing Street şi am făcut deja paşi în această direcţie. Însă nu pot reduce presiunea asupra costului vieţii oamenilor până când nu se va soluţiona conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi conflictul din Ucraina, declanşat de Rusia", a afirmat şeful guvernului britanic.

"Acestea sunt aspectele asupra cărora trebuie să ne concentrăm în prezent şi sper că lumea va profita de acest moment pentru a face asta. Cu siguranţă, în discuţiile mele cu alţi lideri, exact acest lucru le voi cere tuturor", a mai spus Andy Burnham.

Întrebat dacă consideră că aceasta face parte dintr-o tendinţă globală a declinului dreptei populiste, premierul britanic a declarat: "Cred că oamenii îşi doresc ca lumea să se unească şi să se concentreze pe chestiunile care contează pentru ei; în opinia mea, tocmai acest lucru îl transmit alegătorii din Statele Unite".

"În calitate de premier, am depus eforturi susţinute pentru a aduce o nouă abordare în Orientul Mijlociu, o nouă abordare în Europa şi credem că acest lucru ne va ajuta să relansăm creşterea economică şi să reducem presiunile legate de costul vieţii", a spus el.

Întrebat dacă se teme de o escaladare a conflictului cu Iranul, Burnham a declarat că guvernul britanic va pleda pentru o "dezescaladare" în Orientul Mijlociu.

În urma încheierii votului de la jumătatea mandatului în Statele Unite, democrații preiau controlul deplin asupra Congresului, grație victoriilor obținute în state cu tradiție republicană puternică. Rezultatele îl afectează direct și pe Donald Trump.