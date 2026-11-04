Potrivit „Le Canard enchaîné”, temperatura a fost reprogramată de la distanţă pentru a ajunge la 110 °C, relatează TF1info, conform News.ro.

Atacul a vizat în special instalaţiile situate în regiunea Bourgogne-Franche-Comté, a confirmat Institutul Francez al Sângelui (EFS).

Reglate în mod normal la o temperatură de -30 °C, aceste instalaţii frigorifice, care păstrează pungi de plasmă destinate transfuziei sau fracţionării pentru fabricarea medicamentelor, au fost reprogramate şi „aduse la temperaturi foarte ridicate”, precizează EFS într-un comunicat.

Aceste noi temperaturi puteau ajunge la 110 °C, potrivit ziarului „Le Canard enchaîné”.

„Instalaţiile de supraveghere şi control ale camerelor frigorifice amplasate în trei locaţii ale EFS au fost afectate”, a adăugat instituţia medicală, precizând că „deşi EFS nu a fost vizată direct (...) au fost semnalate anomalii, care au dus la alterarea parametrilor de funcţionare ai camerelor frigorifice echipate cu soluţia furnizorului instituţiei”.

„Sistemele de supraveghere şi de alarmă ale EFS au permis identificarea rapidă a acestor anomalii şi luarea măsurilor necesare pentru ca niciun eşantion sau produs sanguin să nu fie alterat”, asigură ESF, subliniind că „nu a fost identificat niciun impact asupra sănătăţii şi nu se înregistrează nicio pierdere de produse sanguine”.

Acest atac are loc la câteva săptămâni după un atac cibernetic care a afectat instalaţiile frigorifice ale unor supermarketuri din Franţa la jumătatea lunii octombrie şi la două zile după un alt atac similar, care a avut loc în mai multe ţări europene. Cu toate acestea, nu s-a stabilit nicio legătură între aceste evenimente.

Miercuri, un atac cibernetic afectase în Franţa şi instituţia bancară Crédit Mutuel Arkéa.

Mai multe atacuri cibernetice au vizat în ultimele săptămâni magazine și supermarketuri din Europa, inclusiv din România.

Hackerii au compromis atât sistemele frigorifice, modificând temperaturile de depozitare a alimentelor, cât și infrastructura informatică a unor retaileri precum Mega Image, Profi și Cărturești.