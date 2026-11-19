Un singur pahar de vin poate avea până la 158 de calorii, în timp ce o halbă de bere poate ajunge la 222 de calorii. Dacă încerci să slăbești, este important să fii atent nu doar la ceea ce mănânci, ci și la băuturile pe care le consumi.

Consumul a patru sticle de vin cu o concentrație alcoolică de 12% pe lună poate ajunge la un aport anual de până la 32.400 de kilocalorie, conform NHS.

Cum contribuie alcoolul la creșterea în greutate

Vinul, berea, cidrul, băuturile spirtoase și multe alte băuturi alcoolice sunt obținute din amidon și zaharuri naturale. Procesul de fermentare, iar în cazul anumitor băuturi și cel de distilare, este folosit pentru obținerea alcoolului.

Acesta este motivul pentru care alcoolul are un conținut caloric ridicat. Aproximativ 7 calorii pentru fiecare gram, aproape la fel de mult ca un gram de grăsime. În plus, băuturile pot acumula calorii suplimentare atunci când sunt combinate cu alte ingrediente, precum sucurile carbogazoase sau apa tonică.

Consumul regulat de alcool peste limitele recomandate de Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) poate avea un impact vizibil asupra circumferinței taliei și poate favoriza apariția unor probleme de sănătate mai puțin evidente, dar mai grave.

Sfaturi pentru a preveni creșterea în greutate

Consumă un pahar cu apă după fiecare băutură alcoolică. Acest obicei ajută la prevenirea deshidratării.

Evită să bei alcool pe stomacul gol. Dacă simți nevoia să ronțăi ceva în timp ce bei, alege gustări mai sănătoase.

Nu te simți obligat să ții pasul cu ceilalți. Atunci când bei în grup, există riscul să consumi mai mult alcool decât ți-ai propus. Încearcă să păstrezi propriul ritm.

Încearcă să reduci consumul de alcool împreună cu un prieten. Sprijinul reciproc te poate ajuta să îți respecți mai ușor obiectivele.

Bea încet, cu înghițituri mici. Astfel, poți controla mai bine cantitatea consumată.

Evită consumul excesiv de alcool într-un interval scurt de timp. Acest comportament poate contribui la creșterea în greutate și implică riscuri pentru sănătate.

Dacă alegi vin alb, îl poți combina cu puțină apă minerală carbogazoasă. Astfel, aceeași cantitate de alcool poate fi consumată într-un volum mai mare de băutură.

Caloriile din băuturile alcoolice

· Un pahar standard de vin (175 ml), cu 12% alcool: până la 158 kcal.

· O halbă de bere cu 5% alcool: până la 222 kcal.

· Un pahar de lichior (50 ml), cu 17% alcool: 153 kcal.

· O porție mare de vin fortifiat (75 ml), cu 17,5% alcool: 102 kcal.

· O porție dublă de băuturi spirtoase (50 ml), cu 40% alcool: 100 kcal.