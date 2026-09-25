"În cursul acestei după-amieze, cele trei partide - PNL, USR şi UDMR - îşi vor valida miniştrii în organele statutare şi până la finalul zilei vom anunţa întreg Cabinetul de miniştri", a declarat Siegfried Mureşan, vineri, la Europa FM, potrivit Agerpres.

Acesta a reiterat faptul că Guvernul pe care-l propune va avea trei vicepremieri cu portofoliu.

"Au fost mai mulţi până acum, i-am redus la trei, unul din partea PNL, unul din partea USR şi unul din partea UDMR şi fiecare va avea portofoliu. Nu vor mai fi vicepremieri care să nu facă nimic, care să ia doar ordine de la partide, fiecare vicepremier va conduce un minister şi va avea de lucru", a explicat Mureşan.

El nu a dorit să confirme şi nici să infirme dacă premierul interimar Ilie Bolojan va fi unul dintre vicepremieri.

"Am spus că nu confirm, dar nici nu infirm, dar despre domnul Bolojan vă pot spune că apreciez mult lucrurile bune pe care le-a făcut în România, le vedem cu toţii la Oradea, la Bihor şi le-am văzut şi în Guvernul României. Sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru România în următorii ani, indiferent de poziţia pe care o ocupă în statul român", a mai declarat Mureşan.

Siegfried Mureșan, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat că la întâlnirea pe care a avut-o vineri cu preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni i-a prezentat acestuia programul de guvernare, document pe care urmează să-l depună, împreună cu lista de miniştri, la Parlament.

"Am avut o întâlnire cu preşedintele României, întâlnire pe care o agreasem încă de la momentul desemnării să o avem şi i-am prezentat preşedintelui programul de guvernare şi acesta a fost obiectivul întâlnirii şi cred că obiectivul a fost îndeplinit. I-am prezentat preşedintelui în detaliu programul de guvernare şi acum pentru mine următorii paşi sunt să finalizăm structura guvernului şi cele trei partide care susţin guvernul să-şi nominalizeze miniştri", a declarat Siegfried Mureşan, vineri, la Europa FM.

El a fost întrebat dacă i-a cerut preşedintelui un mesaj public de susţinere a guvernului care va fi supus validării în Parlament.

"Eu sunt un om politic pe propriile mele picioare şi este obligaţia mea ca alături de cele trei partide care mă susţin să găsim majoritatea parlamentară. Nu cer niciodată ajutor altor oameni politici, preşedintele îşi are rolul constituţional în acest proces, m-a desemnat şi acum este obligaţia mea vin cu programul şi cu Cabinetul în faţa Parlamentului", a precizat Mureşan.

La întrebarea dacă preşedintele i-a promis sprijin în obţinerea voturilor necesare pentru învestire în Parlament, Mureşan a invocat respectul faţă de instituţii.

"Cred că trebuie să avem respect faţă de instituţii şi de aceea nu ar fi frumos faţă de preşedintele României să vorbesc eu în numele domniei sale. Obiectivul întâlnirii a fost să-i prezint programul de guvernare, deoarece acesta este elementul de noutate, la asta am lucrat pe durata acestei săptămâni şi obiectivul a fsot îndeplinit", a afirmat Mureşan.