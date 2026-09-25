El a adăugat că mai trebuie reglată şi problema finanţării prin criptomonede, potrivit News.ro.

Adrian Ţuţuianu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă se impun modificări în legătură cu finanţarea campaniei electorale.

"La campanie electorală avem mai multe chestiuni de clarificat, la finanţare. Începând cu finanţarea prin platformele acestea informatice. Pentru că am constatat o situaţie în care aceeaşi persoană, pentru a nu merge la notar, peste 25.000 de lei eşti obligat să mergi la notar, ce face? Splitează plăţile către un anumit candidat sau partid politic. Şi trebuie să stabilim foarte bine regimul juridic, pentru că discuţia a apărut referitor la preşedintele României şi instanţa a spus că n-am făcut, când a anulat în parte decizia AEP-ului, că n-am făcut dovada intenţiei donatorului. După părerea mea, intenţia donatorului rezultă din însuşi modul în care s-au derulat operaţiunile. În mod repetat a făcut plăţi mai mici de 25.000 de lei ca să nu meargă la notarul public", a afirmat Adrian Ţuţuianu.

El a explicat că trebuie clarificată şi problema influencerilor care primesc bani pentru publicitate politică şi nu plătesc taxe şi impozite.

"Avem de clarificat problema, de exemplu, a influencerilor, care primesc bani şi până acum nu prea au plătit nici taxe, nici impozite şi ei fac într-un fel publicitate politică. Avem de reglat problema finanţării prin mecanisme din astea mai oculte, gen criptomonede. Avem de clarificat aspecte privind cuantumul donaţiilor şi să separăm clar ce înseamnă finanţarea activităţii curente şi finanţarea activităţii din campaniile electorale. Să distingem clar între finanţarea privată şi finanţarea publică", a subliniat Adrian Ţuţuianu.

El a precizat că ar trebui să fie discuţii şi pe mecanismul de alocare a subvenţiilor.

"Eu cred că toată lumea ar trebui să fie conştientă că de multe ori când publicăm pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente sumele alocate cu titlul de subvenţie pentru partidele politice, primim un val de înjurături: «voi care daţi bani partidelor». Nu AEP dă bani partidelor. AEP este caseria care dă bani partidelor. Nivelul subvenţiilor şi beneficiarii de subvenţie se aprobă prin legea bugetului de stat", a mai afirmat Adrian Ţuţuianu.

El a mai afirmat că se pune întrebarea dacă un partid care avea 50 de parlamentari în 2024 şi astăzi mai are doi dacă este corect să primească în continuare subvenţia pentru cei 48 de parlamentari pe care nu-i mai are.

Preşedintele AEP a precizat că pentru candidaţii independenţi nu există reguli în actuala lege privind finanţarea şi consideră că trebuie să stabilim un regim juridic identic pentru candidatul independent şi pentru candidatul unui partid politic.