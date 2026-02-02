Brânzeturile românești, în top 100 cele mai bune brânzeturi din lume. Cum arată clasamentul mondial și ce loc ocupă România

Brânzeturile românești câștigă tot mai multă recunoaștere pe scena gastronomiei internaționale, fiind incluse în top 100 cele mai bune brânzeturi din lume.

Clasamentul mondial evidențiază varietatea și calitatea produselor locale. În top 100 cele mai bune brânzeturi din lume se află și o brânză din România. Iată care este și ce loc ocupă. Cum arată clasamentul mondial al brânzeturilor TasteAtlas a făcut topul celor mai bune 100 de brânzeturi, iar primele cinci locuri sunt deținute de preparate din Grecia, Italia și Portugalia. Iată cum arată clasamentul: Cele mai bune tipuri de brânză din lume Graviera Naxou Această brânză este produsă pe insula Naxos din Ciclade de cel puțin un secol. Graviera Naxou este realizată din lapte de vacă pasteurizat sau dintr-un amestec de lapte de oaie și maximum 20% lapte de capră. Are o coajă subțire și un interior compact, de culoare galben deschis, presărat cu mici găuri. Este o brânză tare de masă, cu gust proaspăt și aromă ușoară. Are un conținut maxim de umiditate de 38% și minimum 40% grăsime. Laptele provine de la rase crescute tradițional pe insulă, hrănite cu plante și ierburi locale, care conferă laptelui o aromă specifică. Poate fi tăiată felii și servită ca aperitiv, prăjită ca gustare sau rasă peste paste.



Parmigiano Reggiano Considerată una dintre cele mai bune brânzeturi din lume, Parmigiano Reggiano este produsă din lapte crud, parțial degresat, provenit de la vaci hrănite cu iarbă proaspătă și fân. Are o textură tare, granulată, iar aromele variază de la note de nucă la gust intens și ușor picant, în funcție de durata maturării. Originile Parmigiano Reggiano datează din Evul Mediu, când călugării benedictini și cistercieni au drenat mlaștinile din Valea Padului și au început producția acestei brânzeturi apreciate. Deoarece a fost produsă inițial în orașele Parma și Reggio Emilia, brânza a primit numele Parmigiano Reggiano, adică „brânză din Parma și Reggio Emilia”. Denumirea a fost stabilită în secolul al XIX-lea, iar ordinea cuvintelor este considerată a fi una alfabetică. Astăzi este cunoscută și sub numele neoficial Parmigiano, termen folosit pe scară largă după ce Parma a devenit capitala Ducatului de Parma și Piacenza în secolul al XVI-lea. În prezent, brânza este produsă în provinciile Parma, Reggio Emilia, Modena și altele.



Queijo de Azeitão Azeitão este o brânză semimoale, realizată din lapte de oaie nepasteurizat. Originile sale datează din secolul al XIX-lea, când Gaspar Henriques de Paiva a emigrat în orașul Azeitão. Din nostalgie pentru locul natal, acesta a adus oi de lapte negre din zona de origine și a chemat meșteri brânzari din Beira Baixa pentru a produce brânză. Brânzeturile Azeitão au devenit rapid cunoscute în toată Portugalia, câștigând numeroase premii la târguri agricole. Laptele provine de la oi care pasc vegetație naturală pe pășunile din Azeitão. Oile sunt mulse manual, iar laptele este amestecat cu extract de ciulin local pentru a declanșa coagularea, în locul cheagului animal, ceea ce face ca brânza să fie 100% vegetariană. Se adaugă sare, cașul este lucrat manual și apoi învelit în pânză de tifon, numită cincho. Brânza finală este rotundă și plată, cu o coajă gălbuie și un interior deschis la culoare, cu consistență semilichidă. Gustul este acrișor și sărat, cu note ierboase.



#Gastronomia #QueijosEspeciais #SaboresIntensos #VinhosTintos #Fusqueijão ♬ som original - Fusqueijão @fusqueijao_oficial ✨ Queijo Azeitão: Autêntico, Artesanal, Singular ✨ Produzido com leite cru da própria fazenda e maturado por 6 meses em caverna, o Queijo Azeitão é uma experiência intensa e única. Suas lavagens com azeite conferem uma profundidade de sabor inigualável, destacando uma casca cheia de personalidade. 🧀 Textura: Firme e quebradiça, evocando o melhor do parmesão, com um toque genuíno da região. 🍷 Harmonização: Ideal com vinhos tintos encorpados, massas frescas, risotos ou em lascas com azeite e pães artesanais. Para os verdadeiros amantes de queijos maturados, o Azeitão é mais que uma escolha – é uma viagem sensorial à essência do artesanal. Encomende agora pelo link na bio! Peças de aprox. 200g (peso variável). #QueijoArtesanal

Mozzarella di Bufala Campana Deși există numeroase tipuri de mozzarella din lapte de bivoliță amestecat cu lapte de vacă, pentru a purta denumirea mozzarella di bufala campana autentică, brânza trebuie să fie produsă exclusiv din lapte de bivoliță domestică și realizată în Campania sau în regiunile învecinate Lazio, Apulia și Molise. Laptele de bivoliță are un conținut mai ridicat de calciu și proteine și un nivel mai scăzut de colesterol, ceea ce face această mozzarella deosebit de apreciată. Mozzarella de bivoliță este ambalată întotdeauna în saramură, are un gust delicat, ușor acrișor, și se potrivește cu diverse preparate italiene, în special cu antipasti clasice precum salata Caprese.



Graviera Kritis Această brânză are o istorie îndelungată și este cea mai cunoscută varietate de graviera din Grecia. Este produsă prin metode tradiționale și maturată în unități din prefecturile Hania, Rethymnos, Iraklion și Lasithio, pe insula Creta. Se obține din lapte de oaie sau dintr-un amestec de lapte de oaie și maximum 20% lapte de capră. Oile și caprele pasc liber pe pășunile insulei, hrănindu-se cu plante locale care conferă laptelui o calitate specifică, reflectată în această brânză. Este o brânză tare de masă, de culoare galben deschis, cu textură fermă. Gustul este ușor dulceag, cu note de nucă. Brânza se maturează timp de 3–5 luni înainte de a fi comercializată. Este cea mai populară brânză grecească după feta și se găsește frecvent și în afara Greciei. Poate fi servită ca aperitiv sau rasă și folosită în salate ori supe.



#greece #graviera #cretanfood #visitcrete ♬ Cretan Blue Sea - Primetime Tracks & Sotiris Kastanis @maxtalksfood You can’t miss this local cheese when visiting Crete! Graviera is a Greek version of Gruyere that nevertheless tastes very different due to the use of sheep and or goat milk. There are different variants, Cretan Graviera is particularly famous and has a protected designation of origin. Graviera is aged for a minimum of five months and develops into a hard cheese with criss-cross patterns on the rimd due to the cheese cloth used in the ripeming process. It’s creamy,, slightly sweet, anf nutty in flavour, with aging and goat’s milk percentage increasing spiciness, pepperiness, and complexity. It’s unique flavour is affected by the diet of wild herbs and greens eaten by the grazing sheep and goats. Graviera is a beautifully versatile cheese; most commonly it is served on its own, it’s beautiful on a meze platter with some wine or raki on the side, with some honey or fruit for dessert, as saganaki, where it’s coated in bread crumbs and fried, or grated into different dishes. It is found in all major supermarkets and most local tavernas. Don’t forget to save the post and try graviera on your nect visit to Crete! #crete

Ce loc ocupă România în topul celor mai bune brânzeturi din lume România ocupă locul 80 în topul celor mai bune 100 de brânzeturi. Brânza Frământată din Colțești este o brânză tradițională românească, cu textură moale și ușor tartinabilă, profund legată de patrimoniul culinar al Transilvaniei. Este obținută din lapte de vacă și produsă prin frământarea și amestecarea cașului proaspăt, proces care îi conferă consistența fină și gustul ușor sărat, cu note lactate. Aroma este delicată, dar bine definită, cu note proaspete de lapte și nuanțe subtile care reflectă pășunile montane din zona Munții Trascău. Textura cremoasă și uniformă o face ușor de întins și potrivită pentru consum zilnic, fie cu pâine, fie integrată în diverse preparate. Produsă în condiții controlate, păstrează simplitatea și autenticitatea rețetelor tradiționale, asigurând în același timp o calitate constantă. Brânza Frământată este considerată un produs de bază al brânzeturilor românești, apreciată pentru caracterul natural, versatilitate și identitatea regională puternică, conform TasteAtlas.



Țările cu cele mai apreciate brânzeturi din lume Potrivit Fortune Business Insights, piața globală a brânzeturilor a fost evaluată la 191,94 miliarde de dolari și este estimată să crească cu o rată anuală compusă de 5,15%, ajungând la o valoare de aproximativ 283,10 miliarde de dolari până în 2032. Europa domină producția de brânză, cu o cotă de piață de 49,13%, iar conform USDA, în 2020 consumul de brânză pe cap de locuitor în Statele Unite a fost de 18,23 kilograme. De unde provin cele mai bune brânzeturi Portugalia Producție anuală estimată: 80.000 de tone Deși producția de brânză din Portugalia este relativ redusă ca volum, aceasta se remarcă prin caracter. În insulele vulcanice Azore, pășunile bogate și metodele tradiționale dau naștere unor brânzeturi distinctive, precum Ilha Azul și São Miguel. Acestea sunt influențate de vânturile oceanice, solurile fertile și meșteșugul local. Grecia Producție anuală estimată: 200.000 de tone Grecia este cunoscută în principal pentru brânza feta, care reprezintă aproximativ 70% din producția națională. Brânzeturile grecești sunt realizate în principal din lapte de oaie și capră, iar multe dintre ele au statut DOP (denumire de origine protejată). Elveția Producție anuală estimată: 200.000 de tone Elveția produce brânzeturi alpine renumite la nivel mondial, precum Gruyère și Emmental. Acestea sunt maturate în peșteri montane cu climat controlat și sunt adesea certificate DOP. Peste 40% din producția de brânză a Elveției este exportată. Spania Producție anuală estimată: 500.000 de tone Tradiția brânzeturilor din Spania este strâns legată de diversitatea peisajelor sale, de la câmpiile aride din La Mancha până la regiunile umede din Galicia. Deși Manchego este cel mai cunoscut sortiment la nivel internațional, Spania produce zeci de brânzeturi regionale care reflectă microclimatele locale, conform worldclass. Italia Producție anuală estimată: 1,3 milioane de tone Italia este patria unor brânzeturi emblematice precum Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala, Gorgonzola și Pecorino Romano. Peste 50 de brânzeturi italiene au statut DOP. Italia exportă anual brânzeturi în valoare de peste 4 miliarde de dolari. Franța Producție anuală estimată: 1,9 milioane de tone Franța domină lumea brânzeturilor, cu peste 1.000 de sortimente distincte. De la Brie la Roquefort, brânzeturile franceze sunt exportate în întreaga lume. În 2022, Franța a exportat peste 700.000 de tone metrice de brânză, menținându-și statutul de reper global în acest domeniu.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , Dată publicare: