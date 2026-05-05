Mark Wolters, care și-a dedicat ultimele două decenii călătoriilor în întreaga lume și documentării aventurilor sale, susține că există un loc pe care ar trebui să îl eviți întotdeauna într-un avion, relatează Express.

El afirmă că anumite locuri îi strică încă de la început experiența de zbor. Printre acestea se numără orice loc din mijloc, despre care spune că duce la o adevărată „luptă” pentru spațiul personal. Pasagerii ajung adesea înghesuiți când stau la mijloc, iar, în opinia lui, „ies în pierdere”. Totuși, există un rând pe care îl consideră cel mai prost din avion.

Cele mai proaste locuri din avion

Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, Wolter’s World, Mark a spus că primul rând din avion este „unul dintre cele mai proaste”. „Un lucru este că ai un perete (bulkhead) în față. La primul rând nu ai spațiu de depozitare sub scaunul din față, așa că trebuie să-ți pui bagajele în compartimentul de deasupra. În plus, nu ai loc să-ți întinzi picioarele, pentru că nu există acel spațiu de sub scaun, așa că uneori nu ai foarte mult loc. Dar partea cea mai dificilă ține tot de bagaje, sau mai bine zis de lipsa spațiului pentru ele. Dacă zbori în Spania, de exemplu, oamenii își pun bagajele imediat ce urcă în avion. Nu așteaptă să ajungă la rândul 20. Dacă ești în rândul 1 sau 2, s-ar putea să trebuiască să mergi până la rândul 5 sau 6 ca să le depozitezi, iar apoi nimeni nu te va lăsa să te întorci după ele când e momentul să cobori, ceea ce poate fi foarte frustrant.”

Mark a mai explicat că în partea din față a avionului se află frecvent toaleta sau galley-ul (zona unde lucrează însoțitorii de bord). Iar dacă evită primul rând, nici partea din spate nu îl încântă.

Motivul principal este că riști să rămâi blocat la coadă la debarcare. „Dacă ai conexiuni strânse, ghici ce? Vei fi ultimul care coboară din avion. Iar pentru cei care nu suportă turbulențele, în partea din spate acestea se simt cel mai tare.”

El mai spune că, la fel ca în față, și în spate sunt amplasate facilitățile. De regulă, recomandă evitarea locurilor din apropierea toaletei, deoarece poți „auzi sau simți mirosuri” neplăcute.

De asemenea, sfătuiește pasagerii să evite și zona galley-ului, deoarece acolo „lucrează însoțitorii de bord”. Asta înseamnă că luminile rămân aprinse pe tot parcursul zborului și zona „miroase constant a mâncare”.

El descrie această zonă ca fiind „nu foarte liniștită sau relaxantă”, ceea ce face mai dificil să te relaxezi și să te bucuri de călătorie. Pe de altă parte, Mark spune că locurile de la ieșirile de urgență sunt „cele mai bune” pentru pasageri.

„Rândurile de la ieșiri sunt cele mai bune pentru spațiul pentru picioare, pentru că trebuie să fie mai largi pentru evacuare, așa că ai un confort apropiat de clasa business, dar la preț de economy.”