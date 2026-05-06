Una dintre cele mai izolate țări din lume se redeschide pentru turiști. Mai puțin de 50 de piloți din lume pot ateriza aici

Bhutan a limitat mult timp modul în care restul lumii îi poate vizita teritoriul. Acum însă, un nou aeroport și un oraș ambițios ar putea schimba radical turismul către acest regat himalayan. La începutul acestui an, regele Bhutanului, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, alături de 12.000 de voluntari, a tăiat palmieri și a curățat vegetația pentru a face loc unui nou aeroport care promite să schimbe modul în care turiștii ajung în acest regat izolat, scrie BBC. Programat să fie inaugurat în 2029, Gelephu International Airport a câștigat deja premiul „Future Project of the Year” la World Architecture Festival 2025. Terminalul său, construit din lemn bhutanez și realizat sub forma unei structuri decorative din lemn, este conceput pentru a regla în mod natural umiditatea și pentru a reflecta peisajele montane din jur. Aeroportul vă include spațîi pentru băi cu gonguri, yoga și meditație. Citește și Un bărbat care a călătorit în peste 80 de țări a dezvăluit locul din avion pe care nu ar trebui să îl alegi niciodată Însă, cu o capacitate planificată de 123 de zboruri pe zi, obiectivul real este să devină poarta de intrare către noul și ambițiosul proiect urban Gelephu Mindfulness City (GMC), care promite să transforme țara și să facă una dintre cele mai greu accesibile destinații din lume mult mai accesibilă pentru turiști.

Un regat exclusivist și greu de atins Ascuns între culmile celui mai înalt lanț muntos de pe planetă, Bhutan — ultimul regat budist al lumii — a fost timp de secole aproape complet izolat. Țara a început să permită accesul turiștilor abia în 1974, adoptând politica „High Value, Low Volume” (n.r. „valoare mare, volum redus”), menită să protejeze patrimoniul cultural și să evite supraturismul. Până la pandemie, majoritatea vizitatorilor internaționali trebuiau să rezerve excursiile prin operatori autorizați din Bhutan și să plătească un pachet minim zilnic de 200–250 de dolari, care includea cazare, mese, ghid, transport intern și taxa de dezvoltare durabilă. Din 2022, acest sistem a fost înlocuit cu o taxă de dezvoltare durabilă de 100 de dolari pe noapte, pentru fiecare adult, în timp ce restul costurilor de călătorie sunt organizate separat. În ciuda noului aeroport, Bhutan insistă că își va păstra modelul unic de turism controlat. De ce Bhutan a fost atât de greu de vizitat Până acum, singurul aeroport internațional al țării era Paro International Airport, în vestul Bhutanului. Acesta este deservit de doar două companii aeriene — Drukair și Bhutan Airlines — și primește în medie doar opt zboruri pe zi. Pentru turiștii din America de Nord sau Europa, drumul până aici implică de obicei mai multe escale, în orașe precum Bangkok, Kathmandu sau Delhi. Costurile sunt ridicate, biletele dus-întors depășind frecvent 1.200 de dolari. Situat la 2.243 de metri altitudine, înconjurat de munți de peste 5.500 metri, aeroportul din Paro este considerat unul dintre cele mai dificile din lume. Aterizarea și decolarea necesită mai multe viraje strânse printre munți, iar piloții trebuie să se bazeze exclusiv pe contact vizual, fără radar sau asistență computerizată. Mai puțin de 50 de piloți din lume sunt autorizați să aterizeze aici. În 2025, aeroportul a primit doar 88.546 de vizitatori.

O nouă față a Bhutanului Noul aeroport din Gelephu va oferi acces către sudul mai sălbatic și mai puțin explorat al Bhutanului pentru turiști, iubitori ai naturii și căutători spirituali. Totodată, acesta va deservi și GMC, o regiune administrativă specială pe care regele speră să o transforme într-un oraș cu 1 milion de locuitori — bhutanezi și străini — până în 2060. Gelephu va beneficia și de o conexiune feroviară de 69 km către statul indian Assam, punând bazele primei rețele feroviare din istoria Bhutanului. Ideea dezvoltării unui hub economic și turistic la Gelephu a fost concepută de rege în urmă cu peste un deceniu, însă pandemia de COVID-19 a accelerat proiectul. Țara și-a închis practic granițele până în septembrie 2022, iar industria turismului a fost grav afectată. În plus, Bhutan se confrunta deja cu exodul tinerilor. Prin dezvoltarea unui oraș independent, care combină investițiile internaționale cu sustenabilitatea și spiritualitatea, Bhutan speră să creeze locuri de muncă, să atragă investitori și să redirecționeze turiștii către sudul mai puțin cunoscut al țării. Safari, junglă și tigri sălbatici Bhutanul pe care vizitatorii îl vor descoperi la Gelephu este complet diferit de imaginea clasică a mănăstirilor cocoțate pe stânci. Sudul țării este subtropical, verde și luxuriant, cu plantații de cardamom și portocali, râuri, palmieri și izvoare termale. Două parcuri naționale se află în apropiere, inclusiv Royal Manas National Park, primul parc național al țării. Aici, turiștii vor putea vedea elefanți, tigri, rinoceri, leoparzi înnorați, languri aurii și peste 360 de specii de păsări, inclusiv rara White-bellied Heron. „Sudul Bhutanului, acolo unde munții lasă loc junglei, este un sanctuar ascuns pentru natură. Este unul dintre cele mai sălbatice locuri de pe planetă”, spune Matthew DeSantis. Oficialii speră că noul aeroport va atrage și pasionați de drumeții. Noul traseu de 168 km, Lotus-Born Trail, programat pentru inaugurare în 2028, va lega sudul subtropical de inima spirituală a Bhutanului. Drumeția de opt zile urmează pașii lui Guru Rinpoche, considerat cel care a adus budismul în Bhutan. În locul traseelor montane extreme pentru care Bhutan este cunoscut, sudul va oferi rafting, observare de păsări, trasee pentru observarea tigrilor, eco-câmpuri și cazare în gospodării locale.

Sursa: BBC