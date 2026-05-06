Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți, iar nava a suferit avarii, potrivit unui comunicat al operatorului.

Port-containerul, sub pavilion maltez, „a fost vizat în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz”, a declarat grupul CMA CGM pentru Le Monde, transmite news.ro.

„Membrii echipajului răniți au fost evacuați și beneficiază de îngrijirile medicale necesare”, a precizat armatorul, adăugând că urmărește îndeaproape situația și rămâne „pe deplin mobilizat alături de echipaj” arată Jerusalem Post .

Context: tensiuni maxime după lansarea „Proiectului Libertatea”

Atacul asupra navei CMA CGM are loc pe fondul escaladării crizei din Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii. De la declanșarea ostilităților între SUA – Israel și Iran, traficul în zonă s-a redus aproape la zero .

Administrația Trump anunțase pe 4 mai lansarea „Proiectului Libertatea” (Project Freedom), un coridor de securitate menit să ofere o „umbrelă de protecție” navelor comerciale blocate în Golf pentru a putea ieși prin partea omaneză a strâmtorii . În ciuda măsurii, vasele – inclusiv cele care s-au conformat noului sistem – au continuat să fie vizate de Iran .

Trump a suspendat temporar coridorul de securitate

La câteva ore după atac, președintele Donald Trump a anunțat suspendarea temporară a „Proiectului Libertatea”, invocând „cererile Pakistanului și ale altor țări” și faptul că s-au înregistrat „progrese mari” către un acord final cu Iranul .

„Pe baza cererii Pakistanului și a altor țări (...) am convenit reciproc că, în timp ce blocada va rămâne pe deplin în vigoare, Proiectul Libertatea va fi întrerupt pentru o scurtă perioadă, pentru a vedea dacă acordul (cu Iranul) poate fi finalizat”, a scris Trump pe Truth Social .

