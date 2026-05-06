Bolojan, demis marţi prin moţiune de cenzură, afirmă că a fost o onoare să deţină funcţia de premier pentru zece luni, dar a adăugat că, dacă ”ataci privilegii şi aprinzi lumina, reacţiile sunt pe măsură”.

Ilie Bolojan a postat, miercuri, un mesaj pe Facebook, intitulat: „RESPECT PENTRU ROMÂNIA".

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul ţării noastre, în funcţia de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a aduce ordine în finanţele României, a corecta nedreptăţi şi a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna", a scris premierul interimar pe Facebook.

„După 10 luni s-a întâmplat inevitabilul”

El mulţumeşte românilor, pentru că au suportat această perioadă dificilă: „Vă mulţumesc, dragi români, pentru că aţi suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanţelor ţării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preţ pentru reconstrucţie şi bunăstare în viitor".

„Le mulţumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni, pentru un alt model de guvernare. Am cunoscut mulţi oameni de calitate, de la cele mai simple funcţii până la cele mai înalte. Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipeşti banii publici şi fără aroganţă", a mai transmis premierul demis prin moţiune de cenzură.

El afirmă că, „după 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul": "Când ataci privilegii şi aprinzi lumina, reacţiile sunt pe măsură".

„Până în ultima zi în această funcţie, voi lucra pentru interesele României şi nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea. Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România şi viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta; valorile pentru care lupt rămân aceleaşi şi este esenţial că vă simt alături.

MULŢUMESC, ROMÂNIA", a mai scris Ilie Bolojan.

Guvernul Bolojan a fost demis, marţi, prin moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari.

Marţi seară, PNL a decis că va intra în opoziţie.