La doar o zi după moțiunea de cenzură care a doborât Guvernul Bolojan, președintele i-a chemat la Palatul Cotroceni pe Sorin Grindeanu (președintele PSD) și Ilie Bolojan (președintele PNL).

Președintele anunțase anterior că va chema la consultări partidele „pro-occidentale”, care au format și guvernul anterior. Astfel că în următoarele zile ar putea ajunge la Cotroceni și președinții USR și UDMR, precum și reprezentanții minorităților naționale din Parlament.

Nicușor Dan a exclus varianta unui Guvern din care să facă parte AUR, precum și alegerile anticipate.

Vor fi negocieri dificile, întrucât PNL și USR au decis marți că nu vor mai participa la formarea noului guvern și vor rămâne în opoziție.

Pe de altă parte, PSD a transmis că vrea să continue la guvernare alături de foștii parteneri de coaliție, dar fără Ilie Bolojan.

„Voi începe cu consultări informale şi, când opţiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înţeleg aşteptările românilor legate de funcţionarea statului şi mai ales de corupţie. Înţeleg aşteptările românilor legate de viaţa de zi cu zi şi o să le am, evident, în vedere în discuţiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou Guvern. Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate şi subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un Guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”, a transmis şeful statului, într-o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni.

El a reiterat că România este un stat stabil şi a invitat la calm.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democraţie. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil, instituţiile statului funcţionează şi România are o direcţie pe care şi-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcţiile mari ale României. Există consens pe direcţia pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuţia bugetului pe 2026, deci pe ţinta de buget pe 2026 şi pe ţintele de buget pe anii următori”, a arătat preşedintele.

Negocieri dificile

Partidul Naţional Liberal a adoptat, marţi seară, o rezoluţie prin care solicită PSD să îşi asume guvernarea, după ce a răsturnat Guvernul, liberalii anunţând că partidul intră în opoziţie şi va susţine drumul pro-european al României.

Ilie Bolojan a transmis că prin decizia de marți PNL confirmă că e un partid cu demnitate și că va construi un pol de modernizare pentru România fără, privilegii, fără sinecuri.

De asemenea, USR a transmis că îşi menţine decizia de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD, iar președintele partidului, Dominic Fritz, a fost mandatat să poarte discuţii cu liderul PNL, Ilie Bolojan, privind un acord politic pentru o abordare coordonată în perioada următoare.

Pe de altă parte, PSD a transmis că vrea să continue la guvernare, alături de partenerii de coaliție.

„Eu voi merge împreună cu colegii mei spunând ceea ce v-am spus de câteva săptămâni, şi anume că dorim păstrarea în mare, sigur, vedem dacă vor fi ceva schimbări în această zonă, a coaliţiei şi că nu vom susţine guverne minoritare. Nu s-a schimbat nimic”, a declarat marți președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Iar liderul AUR George Simion a transmis că partidul său va guverna doar cu propriul premier și a exclus susținerea pentru un premier propus de PSD.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Ilie Bolojan a trecut marți cu 281 de voturi „pentru". Este al șaptelea prim-ministru demis în Parlament după Revoluție.



