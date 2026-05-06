Între 6 mai și 15 octombrie 2026, Pluton, planeta transformărilor profunde, se află în mișcare retrogradă în zodia Vărsătorului. Acest tranzit mută accentul de pe evenimentele exterioare către introspecție, impunând o evaluare a propriului parcurs și eliminarea blocajelor care stagnează evoluția.

Sub energia Vărsătorului, conceptul de independență trece printr-o revizuire strictă. Mentalitățile învechite și structurile rigide nu mai sunt de actualitate, fiind necesară înlocuirea cu perspective noi, mai flexibile. Influența lui Pluton în Vărsător este categorică: orice situație care îngrădește libertatea personală va suferi modificări inevitabile.

Această perioadă cere renunțarea la nevoia de control și la atașamentele care nu mai servesc progresului. Nativii sunt îndemnați să își înfrunte vulnerabilitățile, tocmai pentru a reconstrui capitolele esențiale ale vieții pe o fundație solidă, autentică și orientată spre viitor.

Impactul mișcării retrograde a lui Pluton în Vărsător pentru zodii

Berbec / Ascendent în Berbec

Berbecii sunt invitați să regândească modul în care își gestionează proiectele pe termen lung și colaborările. Nativii trec printr-o etapă de triere a relațiilor de prietenie, păstrând alături doar acele persoane care le susțin progresul.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, atenția se îndreaptă către carieră și imaginea publică. Nativii au ocazia să elimine activitățile profesionale care nu îi mai reprezintă și să adopte abordări inovatoare, care să le permită o afirmare a competențelor.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Nativii Gemeni resimt nevoia unei schimbări în filosofia de viață și în sistemul de valori. Acest tranzit îi determină să își lărgească orizonturile cunoașterii și să schimbe modul în care abordează sarcinile profesionale, fiind un moment ideal pentru studii și schimburi de experiență.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, retrogradarea lui Pluton activează sectorul intereselor financiare, bunurilor deținute la comun și relațiilor intime. Nativii își revizuiesc modul în care gestionează resursele, dar și profunzimea legăturilor de cuplu, căutând o autenticitate mai mare în relațiile intime.

Leu / Ascendent în Leu

Leii se concentrează pe reevaluarea parteneriatelor, atât personale, cât și profesionale. Nativii sunt îndemnați să renunțe la tendința de control și să accepte o nouă abordare în relații, chiar dacă acest proces poate aduce inițial momente de dezechilibru.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, accentul cade pe rutina zilnică și pe sarcinile de serviciu. Eventualele blocaje apărute în această perioadă au rolul de a-i determina să își reorganizeze viața într-un mod mai eficient, eliminând suprasolicitarea și obiceiurile care le afectează progresul.

Balanță / Ascendent în Balanță

Nativii Balanță traversează o perioadă de transformări radicale în sfera sentimentală și creativă. Aceștia își reevaluează relația cu copiii și modul în care își pun în valoare talentele, căutând modalități mai profunde de a se exprima și de a oferi iubire.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Nativii Scorpion se concentrează pe familie, rădăcini și patrimoniu. Pentru Scorpioni urmează câteva luni de vindecare interioară, în care pot închide capitole dureroase din trecut pentru a construi un fundament emoțional și familial mult mai stabil.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Nativii Săgetător sunt invitați să își revizuiască modul de gândire și de comunicare. Nativii vor avea numeroase conștientizări legate de principiile de viață, învățând să folosească informația într-un mod mai constructiv și să negocieze mai corect cu cei din jur.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, tranzitul aduce o reevaluare a stimei de sine în raport cu resursele financiare. Nativii sunt încurajați să se elibereze de tiparele vechi și să își reconstruiască încrederea în propriile forțe, căutând autenticitatea dincolo de posesiunile materiale.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Cu Pluton retrograd în semnul lor, nativii Vărsător trec printr-o reconfigurare totală a direcției personale. Nativii scot la suprafață emoții reprimate și își descoperă resurse interioare nebănuite, procesul ducând la o descoperire profundă a propriei puteri.

Pești / Ascendent în Pești

Nativii Pești explorează subconștientul și universul interior. Introspecția îi ajută să înțeleagă situații nerezolvate din trecut și să elimine mentalitățile învechite, punând accent pe latura spirituală și pe o reconstrucție interioară necesară evoluției lor viitoare.