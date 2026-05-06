În ceea ce privește decizia PNL de a trece în opoziție după ce moțiunea de cenzură, sursele mai explică faptul că liderii PSD consideră că liberalii au luat o decizie „la emoție” și că în „zilele urmatoare lucrurile se vor schimba”.

Chiar și după ce au depus și votat moțiunea împotriva guvernului, PSD încă speră la o continuarea colaborării cu PNL. În plus, sursele politice mai explică faptul că social-democrații consideră că liberalii sunt cei care pot da următorul premier și au luat în calcul doi liberali care ar putea să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan. Astfel, primul luat în calcul este Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, argumentul social-democraților fiind că „PSD a colaborat foarte bine” cu el. Cel de al doilea luat în calcul este Cătălin Predoiu.

„Cel mai rău caz” luat în calcul de PSD este cel în care responsabilitatea guvernării va fi preluată de un tehnocrat.

În ceea ce privește consultările informale cu partidele din coaliția care l-a susținut inițial pe Ilie Bolojan, anunțate de Nicușor Dan, liderii PSD ar urma să aibă un mandat larg, mai adaugă sursele politice.

PSD va avea, miercuri, o serie de ședințe pentru a stabili următorii pași pe care îi va face după ce moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan a fost adoptată de Parlament, notează Agerpres.

Potrivit unor surse social-democrate, miercuri, de la ora 12:30, grupurile parlamentare reunite ale PSD vor avea o ședință cu conducerea partidului, iar de la ora 13:00 se va reuni online Biroul Politic Național.

Reprezentanții PSD se întâlnesc pentru a decide cu ce propuneri vor merge la consultările ce urmează să fie convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan începe consultările informale cu partidele - surse

Miercuri vor începe consultările informale dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor care au fost la guvernare, au transmis surse pentru Știrile PRO TV.

La doar o zi după moțiunea de cenzură care a doborât Guvernul Bolojan, președintele i-a chemat la Palatul Cotroceni pe Sorin Grindeanu (președintele PSD) și Ilie Bolojan (președintele PNL).

Președintele anunțase anterior că va chema la consultări partidele „pro-occidentale”, care au format și guvernul anterior. Astfel că în următoarele zile ar putea ajunge la Cotroceni și președinții USR și UDMR, precum și reprezentanții minorităților naționale din Parlament.

Nicușor Dan a exclus varianta unui Guvern din care să facă parte AUR, precum și alegerile anticipate.

„Voi începe cu consultări informale şi, când opţiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înţeleg aşteptările românilor legate de funcţionarea statului şi mai ales de corupţie. Înţeleg aşteptările românilor legate de viaţa de zi cu zi şi o să le am, evident, în vedere în discuţiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou Guvern. Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate şi subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un Guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”, a transmis şeful statului, într-o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni.

Partidele din coaliție, în impas după moțiunea de cenzură

Partidul Naţional Liberal a adoptat, marţi seară, o rezoluţie prin care solicită PSD să îşi asume guvernarea, după ce a răsturnat Guvernul, liberalii anunţând că partidul intră în opoziţie şi va susţine drumul pro-european al României.

Ilie Bolojan a transmis că prin decizia de marți PNL confirmă că e un partid cu demnitate și că va construi un pol de modernizare pentru România fără, privilegii, fără sinecuri.

De asemenea, USR a transmis că îşi menţine decizia de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD, iar președintele partidului, Dominic Fritz, a fost mandatat să poarte discuţii cu liderul PNL, Ilie Bolojan, privind un acord politic pentru o abordare coordonată în perioada următoare.

Pe de altă parte, PSD a transmis că vrea să continue la guvernare, alături de partenerii de coaliție.

„Eu voi merge împreună cu colegii mei spunând ceea ce v-am spus de câteva săptămâni, şi anume că dorim păstrarea în mare, sigur, vedem dacă vor fi ceva schimbări în această zonă, a coaliţiei şi că nu vom susţine guverne minoritare. Nu s-a schimbat nimic”, a declarat marți președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Iar liderul AUR George Simion a transmis că partidul său va guverna doar cu propriul premier și a exclus susținerea pentru un premier propus de PSD.