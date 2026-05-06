Evenimentul a fost anulat având în vedere evoluţiile de pe scena politică internă generate de adoptarea moţiunii de cenzură în Parlament.

„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţonale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Roberta Metsola trebuia să ia parte, sâmbătă, la un eveniment organizat în contextul seriei de dezbateri "Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni".

Nicușor Dan începe consultările informale cu partidele - surse

Miercuri vor începe consultările informale dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor care au fost la guvernare, au transmis surse pentru Știrile PRO TV.

Președintele anunțase anterior că va chema la consultări partidele „pro-occidentale”, care au format și guvernul anterior. Astfel că în următoarele zile ar putea ajunge la Cotroceni și președinții USR și UDMR, precum și reprezentanții minorităților naționale din Parlament.

Atât înainte, cât și după moțiunea de cenzură, Nicușor Dan a exclus un scenariu în care AUR ar putea face parte din coaliția de guvernare, dar și posibilitatea că se va ajunge la alegeri anticipate pe fondul adâncirii crizei politice.

„Voi începe cu consultări informale şi, când opţiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înţeleg aşteptările românilor legate de funcţionarea statului şi mai ales de corupţie. Înţeleg aşteptările românilor legate de viaţa de zi cu zi şi o să le am, evident, în vedere în discuţiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou Guvern. Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate şi subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un Guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”, a transmis şeful statului, într-o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni.

Partidele din coaliție, în impas după moțiunea de cenzură

La câteva ore după votul din Parlament, PNL a cerut foștilor parteneri de guvernare să îşi asume responsabilitatea, după ce au răsturnat Guvernul. În plus, liberalii au anunțat că partidul intră în opoziţie.

La rândul său, USR a transmis că îşi menţine decizia de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. În plus, președintele partidului, Dominic Fritz, a fost mandatat să poarte discuţii cu Ilie Bolojan în vederea unei strategii comune îm perioada următoare. Pe de altă parte, PSD a transmis că vrea să continue la guvernare, alături de partenerii de coaliție.

„Eu voi merge împreună cu colegii mei spunând ceea ce v-am spus de câteva săptămâni, şi anume că dorim păstrarea în mare, sigur, vedem dacă vor fi ceva schimbări în această zonă, a coaliţiei şi că nu vom susţine guverne minoritare. Nu s-a schimbat nimic”, a declarat marți președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Iar liderul AUR George Simion a transmis că partidul său va guverna doar cu propriul premier și a exclus susținerea pentru un premier propus de PSD.