Băuturi cu care poți înlocui cafeaua. Ce poți bea dimineața pentru a avea energie toată ziua

Pentru unii, cantitatea mare de cofeină poate provoca nervozitate și agitație. Pentru alții, cafeaua poate cauza probleme digestive și dureri de cap. Mulți pur și simplu nu apreciază gustul amar sau s-au plictisit de aceeași cafea băută în fiecare dimineață.

Matcha, băutura verde care oferă energie toată ziua

Matcha este un tip de ceai verde obținut prin prepararea la abur, uscarea și măcinarea frunzelor plantei Camellia sinensis până când se transformă într-o pudră fină.

Spre deosebire de ceaiul verde preparat prin infuzare, în cazul matcha consumi întreaga frunză. Din acest motiv, beneficiezi de o cantitate mult mai concentrată de antioxidanți, în special de epigalocatechin galat (EGCG).

Multe dintre beneficiile propuse ale ceaiului matcha sunt atribuite EGCG. Studiile sugerează că un consum regulat de ceai verde poate reduce riscul de hipertensiune arterială. Aceste studii au folosit extracte de ceai verde, însă cantitatea de catechine era similară cu cea găsită într-o cană de matcha.

Potrivit studiilor efectuate în rândul persoanelor cu diabet de tip 2, consumul de ceai verde a fost asociat cu reducerea greutății corporale și a grăsimii corporale, precum și cu un risc mai scăzut de diabet de tip 2.

Matcha are o aromă proaspătă, pe care unii o descriu ca fiind pământie.

Pentru preparare:

Cerne 1–2 lingurițe de pudră de matcha într-un bol ceramic, folosind o sită cu ochiuri fine.

Adaugă apă fierbinte, dar nu clocotită. Temperatura apei ar trebui să fie de aproximativ 71–77°C.

Amestecă încet până când pudra se dizolvă, apoi folosește un tel pentru a amesteca energic înainte și înapoi. Un tel tradițional din bambus, numit chasen, este cea mai bună opțiune, conform healthline.

Ceaiul este gata atunci când se formează o spumă fină la suprafață. Pentru un matcha latte cremos, poți adăuga și o cană (237 ml) de lapte încălzit la abur sau o alternativă vegetală.

Deoarece consumi întreaga frunză, matcha are, de obicei, mai multă cofeină decât ceaiul verde obișnuit și, uneori, chiar mai multă decât cafeaua. Cantitatea de cofeină dintr-o porție poate varia considerabil, între 35 și 250 mg per cană.

Cafeaua de cicoare și orz

La fel ca boabele de cafea, rădăcina de cicoare poate fi prăjită, măcinată și preparată pentru a obține o băutură caldă delicioasă. Are un gust foarte asemănător cu cel al cafelei, dar nu conține cofeină.

De asemenea, este o sursă bogată de inulină. Această fibră solubilă poate ajuta digestia și susține sănătatea intestinului prin stimularea dezvoltării bacteriilor benefice, în special Bifidobacteria și Lactobacilli.

În plus, studiile efectuate pe animale au arătat că aceasta poate stimula ficatul să producă mai multă bilă, ceea ce ar putea fi benefic pentru digestia grăsimilor.

Rădăcina de cicoare poate fi cumpărată deja prăjită și măcinată, astfel că este ușor de preparat. O poți prepara la fel ca pe cafeaua măcinată obișnuită, folosind un aparat de cafea cu filtru, o presă franceză sau un espressor.

Folosește 2 linguri de cafea de cicoare măcinată la fiecare 180 ml de apă sau ajustează cantitatea în funcție de preferințele tale.

Ar trebui să eviți rădăcina de cicoare dacă ești însărcinată sau alăptezi, deoarece nu există suficiente cercetări privind siguranța acesteia în aceste situații.