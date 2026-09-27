VIDEO | Cum sună imnul României cântat la pian de Dominic Fritz. Primarul Timișoarei își încheie mandatul

Stiri Politice
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Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a cântat duminică imnul României la pian, într-un eveniment organizat cu câteva zile înainte de încheierea mandatului, cauzată de un demers legislativ special inițiat de PSD. 

autor
Cristian Anton

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a afirmat că există tristeţe, cu câteva zile înainte de încheierea mandatului său de primar, şi a precizat că acesta se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să-l întrerupă brutal şi neconstituţional.

El a precizat că simte o nedreptate uriaşă care a fost făcută în primul rând timişorenilor. Evenimentul s-a încheiat cu Dominic Fritz cântând „Deşteaptă-te, române!” şi acompaniindu-se la pian, la final, sala scandând, în picioare, „Timişoara! Timişoara!”.

„Sigur că există şi tristeţe astăzi. Nu este o zi normală. Mulţi mi-aţi spus că sunteţi revoltaţi pentru că mandatul pe care voi, timişorenii, mi l-aţi dat în 2020 şi în 2024 nu se termină pentru că timişorenii s-ar fi răzgândit. Se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să întrerupă, brutal şi şi neconstituţional, indiferent ce spun ăştia cinci de la CCR, ceea ce oamenii au început prin vot. Şi de aceea evident că nu-mi este indiferent că mandatul meu se termină în felul acesta. Simt o nedreptate uriaşă făcută în primul rând, nu mie, ci în primul rând timişorenilor mei, pentru că ei au votat”, a declarat Dominic Frtiz, duminică, în cadrul evenimentului „Timişoara. Revoluţia continuă”.

El a precizat că pericolul pentru vechiul sistem politic îl reprezintă o alternativă politică reală care a dovedit că lucrurile se pot schimba.

„De 35 de ani politica românească a învăţat să supravieţuiască protestelor, scandalurilor, închetelor timide, încercărilor de reformă. Dar există ceva mult mai periculos pentru vechiul sistem decât toate acestea. Să fim o alternativă politică reală care dovedeşte şi a dovedit că se poate. Asta este pericolul pentru ei. Dacă a trebuit să schimbe regulile jocului ca să scape de mine, sunt panicaţi. Mi-au încetat mandatul cu contorsiunile lor legale, penibile, nu în ciuda succeselor noastre, ci din cauza succeselor noastre”, a subliniat primarul Timişoarei.

Fritz: Adversarii politici „își pregătesc vile de refugiu de milioane în Italia” și „merg la cine cu doamne americane cu bani” pentru a complota împotriva României

Dominic Fritz a precizat că adversarii lor politici afirmă despre ei că au nume străini şi că sunt prea încăpăţânaţi.

„Ei pot spune despre noi că suntem o pestă, că suntem trădători, că avem nume prea străine, că suntem prea încăpăţănaţi, prea altfel, că nu ţinem furculiţa cum trebuie. Pot să facă astea, chiar în timp ce îşi pregătesc vile de refugiu de milioane în Italia, în timp ce merg la cine cu doamne americane cu bani, complotând împotriva României. Pot să facă toate astea. Pot să construiască orice poveste vor despre noi. Şi pot băga milioane de bani publici în minciunile propagate de televiziunile lor”, a afirmat primarul Timişoarei.

El a menţionat că dacă cineva crede că USR se va da bătut, atunci se înşală amarnic.

„Dacă cineva şi-a imaginat că scoţându-mă pe mine din Primăria Timişoara mă scoate din luptă, atunci nu a înţeles nimic despre mine. Şi dacă cineva crede că USR se va da bătut, atunci se înşeală armarnic. Iar dacă cineva crede că Timişoara se va lăsa călcată în picioare, atunci nu cunoaşte acest oraş care a fost ocupat şi umilit şi rănit de multe ori, dar de fiecare dată a revenit cu forţă şi cu determinare şi un spirit de neclintit”, a mai transmis Dominic Fritz.

Evenimentul public „Timişoara. Revoluţia continuă” este organizat de primarul Municipiului Timişoara, Dominic Fritz, şi echipa sa, cu prilejul împlinirii a şase ani de la alegerile locale din 2020.

Dominic Fritz îşi pierde mandatul de primar al Timişoarei, ca urmare a aplicării Legii integrităţii nr. 180/2026 prin care persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a legii, s-a constatat definitiv starea de incompatibilitate, conflictul de interese sau averea nejustificată şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei „le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi". Amendamentul în acest sens a fost susţinut de PSD şi contestat puternic de USR.

Fritz: USR îl propune pe Siegfried Mureșan, dar e deschis să discute și altă nominalizare

Sursa: News.ro

Etichete: dominic fritz, cantat, pian, imnul national, timisoara,

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