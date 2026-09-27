Chiriile, facturile și costurile de zi cu zi pot face independența mai greu de atins, iar sprijinul familiei devine uneori o soluție firească. Problema apare atunci când banii încep să aducă presiune, vinovăție sau tensiuni de ambele părți.

De ce tot mai mulți adulți se bazează financiar pe părinți

Ajutorul financiar primit de la părinți nu mai este ceva întâlnit doar în primii ani după facultate. Tot mai mulți adulți continuă să primească bani de acasă chiar și după ce au un loc de muncă și venituri proprii. Datele dintr-un studiu realizat în 2026 arată că 42% dintre adulții americani spun că se bazează, într-o anumită măsură, pe sprijinul financiar al părinților. În cazul Generației Z, procentul ajunge la 72%, iar ajutorul este întâlnit și în rândul milenialilor sau al celor din Generația X.

Unul dintre motive este simplu: viața de zi cu zi costă tot mai mult. Chiria, facturile, mâncarea și transportul au devenit mai greu de acoperit, chiar și pentru cei care muncesc. Pentru 42% dintre americani, inflația este principalul obstacol atunci când vine vorba despre siguranța financiară, iar aproape jumătate spun că veniturile lor nu țin pasul cu scumpirile.

Presiunea se vede și de la o lună la alta. Aproape 6 din 10 americani de exemplu, spun că trăiesc de la un salariu la altul. În rândul milenialilor, procentul ajunge la 74%, iar în cazul Generației Z la 65%. Mulți au fost nevoiți să intre și în economii pentru a plăti cheltuielile curente. În plus, doar 40% spun că ar putea acoperi direct o cheltuială neprevăzută de 1.000 de dolari.

Locuința este una dintre cele mai mari probleme. Pentru unii tineri, ajutorul părinților înseamnă bani pentru chirie, facturi sau posibilitatea de a locui o perioadă în casa familiei. Pentru alții, sprijinul vine atunci când vor să cumpere o locuință și au nevoie de bani pentru avans.

Datele arată că 40% dintre proprietarii intervievați au primit ajutor pentru avansul casei. În cazul Generației Z, procentul ajunge la 78%, iar pentru mileniali la 56%. Specialiștii spun că această situație nu trebuie privită automat ca o lipsă de maturitate. De multe ori, ajutorul apare pentru că părinții încearcă să își sprijine copiii într-o perioadă în care costurile sunt mari, iar drumul spre stabilitate financiară este mai lung. Sprijinul poate fi temporar și poate ajuta adultul să își plătească datoriile, să treacă peste o perioadă dificilă sau să strângă bani pentru o locuință, notează CNBC.com.

Sprijinul financiar al părinților nu înseamnă neapărat lipsă de independență

Faptul că un adult primește bani de la părinți nu înseamnă automat că nu se poate descurca singur. Uneori, ajutorul financiar este doar o etapă de sprijin, până când adultul reușește să își pună mai bine în ordine bugetul sau să ajungă într-un punct mai stabil. Contează foarte mult și pentru ce sunt folosiți banii. Părinții pot ajuta cu chiria, cu o factură, cu plata unor datorii sau cu avansul pentru o locuință. În astfel de situații, sprijinul are un scop clar și poate chiar să grăbească drumul spre independență.

Datele arată că mulți adulți se consideră independenți financiar chiar dacă mai primesc, din când în când, ajutor de la părinți. Pot avea propriul loc de muncă și propriile cheltuieli, dar să primească sprijin pentru anumite costuri mai mari, cum ar fi locuința, sănătatea sau educația. Nici faptul că un adult locuiește cu părinții nu înseamnă automat că este întreținut complet. Mulți contribuie la cumpărături, utilități, chirie sau rată. Pentru unii, statul în casa părinților este doar o soluție temporară care îi ajută să economisească mai mult sau să treacă mai ușor peste o perioadă dificilă.

De ce banii pot crea tensiuni între părinți și copiii adulți

Banii pot deveni ușor un subiect sensibil în familie, mai ales atunci când părinții continuă să își ajute copiii după ce aceștia au devenit adulți. Problemele apar de multe ori atunci când nu este clar ce înseamnă acel ajutor. Părintele poate considera că, dacă oferă bani, are și dreptul să spună cum trebuie cheltuiți. Copilul adult poate vedea însă suma ca pe un sprijin oferit fără condiții.

De aici pot apărea discuții despre chirie, cumpărături, economii, vacanțe sau alte cheltuieli. Tocmai de aceea, este bine ca lucrurile să fie discutate de la început: ce sumă se oferă, pentru cât timp și pentru ce este destinată. Limitele clare pot evita multe conflicte. Părintele poate ajuta fără să controleze fiecare alegere, iar adultul poate primi sprijin fără să simtă că trebuie să dea explicații pentru orice cheltuială.

Contează însă și cât își permit părinții să ofere. Dacă ajutorul pentru copil începe să le afecteze propriile economii sau planurile pentru viitor, situația poate deveni dificilă pentru ambele părți. În unele familii, părinții ajung să renunțe la bani puși deoparte sau să amâne propriile obiective pentru a continua să își ajute copilul. În timp, acest lucru poate duce la stres, nemulțumire sau reproșuri.

Diferența dintre ajutor și dependență nu stă, așadar, doar în faptul că părinții oferă bani. Contează cât timp durează sprijinul, pentru ce este folosit și dacă există un plan clar. Un ajutor oferit pentru o perioadă poate fi foarte util. În schimb, dacă devine permanent și nu există limite, poate ajunge să creeze probleme atât pentru părinți, cât și pentru copilul adult.

Cum afectează sprijinul financiar relația dintre părinți și copii

Ajutorul financiar poate apropia părinții și copiii adulți atunci când este oferit pentru o perioadă dificilă sau pentru un obiectiv clar, cum ar fi chiria, studiile ori strângerea unor economii. În același timp, banii pot deveni o sursă de tensiune dacă vin cu așteptări sau cu dorința părintelui de a controla felul în care sunt cheltuiți.

Problemele apar mai ales atunci când sprijinul începe să afecteze bugetul părinților sau când nu există limite clare. De aceea, ajutorul funcționează cel mai bine atunci când ambele părți știu de la început cât se oferă, pentru cât timp și în ce scop.

Ce recomandă terapeuții financiari familiilor

Specialiștii recomandă ca sprijinul financiar să nu fie privit ca o vină a uneia dintre părți, ci ca o situație care trebuie gestionată împreună. Părinții ar trebui să stabilească de la început dacă banii sunt un cadou sau un împrumut, cât timp vor continua să ajute și cât își permit să ofere fără să își afecteze propriile economii.

În același timp, adultul poate fi încurajat să își facă un buget, să își stabilească obiective și să contribuie la cheltuieli atunci când poate. Ideea este ca ajutorul să îl ducă treptat spre independență, nu să devină o soluție permanentă pentru aceleași probleme.

Cum pot părinții să ofere ajutor fără să creeze dependență

Ajutorul financiar nu trebuie oprit complet pentru ca un adult să devină independent. Mai important este să existe limite clare și un scop. Părinții pot stabili de la început cât oferă, pentru cât timp și pentru ce. De exemplu, pot contribui câteva luni la chirie sau la anumite facturi, până când copilul își găsește un venit mai bun.

Este bine și ca adultul să rămână responsabil pentru o parte dintre cheltuieli. Dacă locuiește cu părinții, poate contribui la utilități, cumpărături sau alte costuri, în funcție de cât câștigă. Ajutorul nu trebuie să pună în pericol economiile părinților sau planurile lor pentru viitor. Dacă aceștia ajung să renunțe constant la propriile nevoi pentru a acoperi aceleași probleme, sprijinul poate deveni nesănătos.

Un semn de dependență apare și atunci când cererile de bani se repetă, dar situația adultului nu se schimbă. În acest caz, poate fi mai util un plan financiar, consiliere profesională sau sprijin pentru găsirea unui loc de muncă mai bun decât plata continuă a cheltuielilor.

Cum își pot recâștiga independența financiară adulții care primesc ajutor

Primul pas este să privească ajutorul părinților ca pe o soluție temporară. Nu este nevoie ca toate cheltuielile să fie preluate dintr-o dată, dar ele pot fi trecute treptat în responsabilitatea adultului. Pentru asta, trebuie să știe clar cât câștigă, cât cheltuiește și ce parte din traiul său este plătită în prezent de familie. De aici poate începe un plan realist.

Uneori este nevoie de reducerea cheltuielilor, alteori de creșterea veniturilor, de schimbarea locului de muncă sau de plata treptată a datoriilor. Ajută și stabilirea unui termen. Dacă adultul se mută temporar înapoi la părinți, de exemplu, familia poate discuta de la început cât va dura această perioadă și ce obiective trebuie atinse între timp.

Independența financiară nu înseamnă doar să nu mai primești bani. Înseamnă și să îți administrezi singur bugetul, să îți plătești cheltuielile și să iei propriile decizii financiare. Dacă sprijinul este redus treptat și există un plan clar, ajutorul părinților poate fi chiar pasul care îl duce pe adult spre independență.