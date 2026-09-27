Legenda clubului Manchester United consideră că clubul vecin „merită să fie sancționat” pentru că a trișat în mod deschis, cu bună știință, potrivit News.ro.

Întrebat pe această temă în marja meciului din Liga Națiunilor dintre Anglia și Spania (2-3), fostul mijlocaș al lui City, Rodri, care joacă la Barcelona începând din această vară, a luat, fără surpriză, apărarea fostului său club, considerând că „nimeni nu ne poate răpi ceea ce am realizat”. „Nu este ceva ce se poate cumpăra cu bani, ci este rodul eforturilor și al solidarității constante”, a comentat el în cadrul conferinței de presă.

„Ei trebuie să-și asume consecințele”

O opinie care este departe de a fi împărtășită de toți, începând cu Roy Keane. În cadrul emisiunii de dinaintea meciului de la ITV, legenda lui Manchester United i-a răspuns campionului mondial spaniol. „Era și timpul. Este evident că această situație durează de mult timp. Nu sunt de acord cu declarațiile lui Rodri pe această temă. A fost alegerea clubului: ei au ales să trișeze”, a subliniat consultantul.

„Indiferent de titlurile pe care le-au câștigat în ultimii ani, merită să fie sancționați. Este greu de spus unde începe și unde se termină totul, dar au trișat. Au fost găsiți vinovați și acum trebuie să suporte consecințele. Este șocant să-i vedem recunoscuți vinovați pentru un număr atât de mare de capete de acuzare”, a subliniat el, înainte ca Ian Wright să-și îndrepte, la rândul său, criticile către Sky Blues.

„Poate că au reușit să trăiască împreună toate aceste amintiri și toate aceste momente importante, dar când te uiți la echipele care îi urmăreau și care făceau lucrurile cum trebuie, nu e normal. Au trișat pentru a ajunge acolo, iar alți jucători au fost privați de asta”, a adăugat legenda lui Arsenal în cadrul dezbaterii.

Manchester City riscă sancțiuni severe

Conform regulamentului, Manchester City riscă sancțiuni extrem de severe, de la anularea numeroaselor sale succese din perioada în cauză (2009-2018), la deducerea de puncte și chiar excluderea – puțin probabilă – din Premier League.

Potrivit BBC Sport, celelalte cluburi din elita engleză încearcă deja să obțină o compensație financiară pentru aceste fapte care le-au afectat mai mult sau mai puțin direct, în timp ce președintele clubului City, Khaldoon Al Murabak, încearcă să-și liniștească suporterii de la momentul anunțului.