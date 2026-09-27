El a adăugat că nu se vor lăsa opriți nici de „înjurăturile lui Ponta, nici de telefoanele Liei”, potrivit News.ro.

Dominic Fritz a declarat, duminică, la Timișoara, că refuză ideea că România este condamnată să aleagă la nesfârșit între două rele.

„Refuz ideea că România este condamnată să aleagă la nesfârșit între două rele, între un sistem vechi reprezentat de PSD și aliații săi din instituțiile publice și justiție, care ne spune de zeci de ani că fără ei nu se poate guverna această țară. Asta pe de o parte sau, pe de altă parte, extremismul AUR care pretinde că răspunsul la toate frustrările noastre este să întoarcem România la vremuri de glorie care n-au existat niciodată și care inventează permanent dușmani în exterior ca să acopere propria goliciune”, a transmis liderul USR.

„Vom lupta pentru un guvern fără PSD, fără AUR”

El a afirmat că vor lupta pentru un guvern fără PSD și fără AUR.

„România merită mai mult decât această alegere. Și tocmai de aceea vreau să spun limpede, fără formule complicate, fără echivoc, care este obiectivul nostru politic. Vom lupta pentru un guvern fără PSD, fără AUR, fără zboruri de lux, fără scandaluri de galerie, fără spectacolul penibil prin care prietenii lui Grindeanu încearcă să ascundă cum își umplu cutiile de pantofi pentru o viață de lux”, a mai declarat președintele USR.

„Nu ne este frică de toată mașinăria de intimidare”

Fritz a mai afirmat că nu le este frică de toată mașinăria de intimidare pornită de sistem.

„Și pentru că sunt și televiziunile aici, dacă există posibilitatea democratică să construim o astfel de majoritate acum, vom lupta pentru ea acum. Dacă va fi nevoie ca România să treacă prin alegeri anticipate, vom merge în fața românilor, vom cere încrederea lor, vom lupta să câștigăm aceste alegeri, fie acum, fie în 2028. Să fie clar. Nu ne este frică de vot. Nu ne este frică de votul oamenilor și se pare că nu toți oamenii politici pot să spună asta, că nu le este frică, dacă ne uităm la PSD. Dar, cu siguranță, dacă vorbim de frică, nu ne este frică de toată mașinăria de intimidare pornită de sistem. Nu ne lăsăm opriți nici de înjurăturile lui Ponta, nici de telefoanele Liei”, a mai transmis președintele USR.