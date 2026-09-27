O fetiță de 6 ani a doborât recordul mondial la cubul Rubik. Cum a ajuns să îl rezolve în doar 4,27 secunde. VIDEO

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Fetița, originară din Chengdu, a rezolvat cubul într-un timp mediu de 4,27 secunde, depășind recordul de 4,52 secunde pe care îl stabilise chiar la începutul aceleiași luni. În unele încercări individuale, Zhizhi a reușit să rezolve cubul în mai puțin de patru secunde.

Zhizhi a stabilit recordul mondial feminin la proba 3x3 în cadrul unui eveniment de „speedcubing” organizat la Guangzhou de World Cube Association, pe 16 septembrie.

„A fost în culmea fericirii și a simțit că toată munca ei grea a dat roade”, a declarat Lin Yangxi pentru sursa citată.

Mama sa spune că performanța a fost un „vis devenit realitate” pentru fiica ei, care se antrenează până la trei ore pe zi pentru competiții, scrie The Guardian.

#23Sep | Lian Yunzhi, una niña china de seis años estableció un nuevo récord mundial femenino al resolver un Cubo de Rubik 3×3 en poco más de cuatro segundos. Fue inscrita desde muy pequeña a clases de Cubo de Rubik, junto con clases de danza y música. ✍🏻 #LlaneroInforma pic.twitter.com/fATmZZ9e84

Performanța a făcut-o rapid cunoscută în școala sa.

„Acum o cunoaște toată școala”, a spus Lin. „Profesoara mi-a povestit că elevi mai mari au venit în clasa ei cu bucățele de hârtie pe care îi cereau autograful, iar sala s-a umplut de copii. A primit multă dragoste și atenție datorită cubului Rubik.”

A început să se antreneze la patru ani

Drumul lui Zhizhi de la pasionată de cubul Rubik la deținătoare a unui record mondial a început la vârsta de patru ani. Atunci, mama sa a înscris-o la cursuri de speedcubing, una dintre cele „șapte sau opt” activități extracurriculare pe care le avea, alături de dans, pictură și gimnastică.

Deși Zhizhi era disciplinată la toate cursurile, Lin și soțul ei au decis să investească mai mult timp în speedcubing.

„Avea un potențial mare pentru dezvoltarea ei viitoare, așa că am ales în mod activ să investim mai mult timp în această activitate”, a explicat Lin.

Mama fetiței spune că rezolvarea cubului a ajutat-o să își „îmbunătățească concentrarea, memoria, gândirea logică și orientarea spațială. Am simțit că este foarte benefic pentru ea.”

Trei luni în care progresul s-a oprit

Performanța de astăzi nu a fost însă obținută fără obstacole. După câteva luni de antrenament, Zhizhi reușise să își reducă timpul mediu la opt secunde, însă apoi progresul s-a blocat.

„Timp de aproximativ trei sau patru luni, indiferent cât de mult exersa, timpii ei nu se îmbunătățeau deloc”, a spus Lin. „Sincer, atât noi, ca părinți, cât și copilul am simțit atunci că vrem să renunțăm.”

Situația s-a schimbat după ce familia a găsit un profesor specializat în Shanghai. Zhizhi a învățat peste 1.300 de formule pentru cubul Rubik, iar viteza ei s-a îmbunătățit „foarte rapid”.

Până la șase ore de antrenament în weekend

În prezent, Zhizhi își împarte timpul între antrenamentele pentru competițiile de speedcubing și studiile de la grădiniță.

În zilele lucrătoare, petrece între două și trei ore rezolvând cubul, iar în weekend poate ajunge la șase ore de antrenament. Majoritatea weekendurilor sunt ocupate de competiții, care îi oferă și ocazia de a se relaxa după antrenamente și de a-și vedea prietenii.

Mama sa spune că, în trecut, Zhizhi îi invidia pe copiii care aveau mai mult timp pentru joacă. Ulterior, însă, perspectiva ei s-a schimbat.

„Mi-a spus că nu îi mai invidiază, pentru că și faptul că își urmărește propriile obiective o face cu adevărat fericită”, a mărturisit mama.

Presiunea recordului mondial

Deși accidentările fizice sunt rare în speedcubing, Lin urmărește cu atenție vederea fiicei sale pentru a depista eventuale semne de miopie, o afecțiune deosebit de frecventă în China.

La campionatul de speedcubing din această lună, părinții lui Zhizhi au avut emoții puternice.

Lin a spus că ea și soțul ei s-au simțit „extrem de emoționați”, dar au admirat modul în care fiica lor „a gestionat presiunea în acel moment crucial”.

Mama lui Zhizhi nu își imaginează o carieră în speedcubing pentru fiica sa. În schimb, consideră că acest sport i-a oferit obiceiuri care îi pot fi utile și în viitor.

„Am vrut doar să o însoțim atât de departe cât poate ajunge. Acest lucru îi poate forma perseverența și capacitatea de a nu renunța, calități care îi vor fi de folos indiferent de ceea ce va alege să facă în viitor”, a mai afirmat mama.