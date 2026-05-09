Alimente pe care nu ar trebui să le consumi niciodată după data de expirare. Pot deveni periculoase

Datele de expirare sunt o regulă sau o recomandare? Uneori depinde de aliment. De fapt, există mai multe alimente care pot rezista și după data de expirare.

Deși nimeni nu vrea să arunce cartonul de ouă sau bucata de brânză uitată în spatele frigiderului, consumul de mucegai sau alimente alterate poate duce la consecințe neplăcute, inclusiv toxiinfecții alimentare precum Listeria și Salmonella. Iată care sunt alimentele pe care nu ar trebui să le consumi niciodată după data de expirare. Ce înseamnă, de fapt, data de expirare de pe etichete Datele de pe alimentele preambalate reprezintă o sursă importantă de informații. Iată câțiva termeni pe care ar trebui să îi cunoști: Durata de valabilitate – Indică perioada estimată în care un produs alimentar nedeschis își păstrează prospețimea, gustul, valoarea nutritivă și alte proprietăți, dacă este depozitat în condiții corespunzătoare. O dată „a se consuma de preferință înainte de” arată când se încheie această perioadă de „durată de valabilitate”. Data de consum optim („best before”) – Această dată nu garantează siguranța produsului, dar oferă informații despre prospețimea și durata de păstrare posibilă a alimentului nedeschis pe care îl cumperi. Trebuie să apară pe alimentele preambalate care își păstrează prospețimea timp de 90 de zile sau mai puțin. Alimentele ambalate în magazin pot fi etichetate fie cu data „a se consuma de preferință înainte de” și instrucțiuni de depozitare, fie cu data ambalării, împreună cu data „a se consuma de preferință înainte de” și instrucțiuni de depozitare. Citește și Din ce se face borșul. Trucuri simple pentru ciorba acră ca la mama acasă Informații rapide Alimentele cu o durată de valabilitate estimată mai mare de 90 de zile nu sunt obligate să aibă o dată „a se consuma de preferință înainte de” sau informații de depozitare. Data limită de consum – Poate apărea în locul datei „a se consuma de preferință înainte de” doar pe drojdia proaspătă preambalată. Data de expirare – Trebuie să apară pe diete lichide formulate, alimente pentru diete cu conținut energetic foarte scăzut, înlocuitori de masă, suplimente nutritive și formule pentru sugari. După data de expirare, alimentul poate să nu mai aibă același conținut nutritiv declarat pe etichetă. Dacă data de expirare a trecut, produsul trebuie aruncat.

Alimente pe care nu ar trebui să le consumi niciodată după data de expirare Iată câteva alimente expirate pe care nu ar trebui să le consumi. Aruncă întotdeauna aceste produse la data de expirare. Sosuri Poate părea că sosurile și condimentele țin la nesfârșit, dar adevărul este că, odată ce sigiliul de siguranță al borcanului este rupt, bacteriile încep treptat să se acumuleze. Cu fiecare deschidere și fiecare utilizare, sosurile se apropie de data de expirare. Când acea dată este depășită, este timpul să le arunci și să cumperi altele. Dacă nu ești sigur de prospețime, o verificare vizuală îți spune multe. Dacă vezi lichid la suprafață în borcan sau în sticla de plastic, cel mai probabil produsul este alterat sau pe cale să se strice. Nu risca. Aruncă-l. Brânzeturi moi Brânzeturile maturate sunt populare printre cunoscători și iubitorii de platouri de aperitive. Totuși, nu trebuie consumate brânzeturi moi deschise sau expirate de câteva zile. Brie, cremă de brânză, ricotta și alte brânzeturi moi rezistă doar câteva zile după deschidere. Dacă le folosești în rețete, asigură-te că sunt proaspete pentru a evita situații neplăcute în care deschizi un produs „aproape nou”, dar găsești mucegai. Sucuri presate la rece Sucurile presate la rece nu sunt pasteurizate ca cele din supermarket. Din acest motiv, nu ar trebui păstrate după data de expirare. De fapt, este recomandat să fie consumate cât mai repede. Au un conținut nutritiv ridicat care se degradează rapid. Fructe de pădure proaspete Fructele de pădure nu rezistă mult timp. Trebuie consumate și păstrate la frigider în decurs de aproximativ o săptămână. Data de expirare de pe ambalaj este în general corectă, dar este recomandat să le arunci dacă nu sunt consumate în acest interval. Dacă vrei să le păstrezi mai mult, spală-le, usucă-le bine, ambalează-le ermetic și congelează-le. După decongelare, trebuie consumate complet, fără a le mai păstra. Lapte Laptele este unul dintre acele produse la care este destul de ușor să îți dai seama când nu mai este sigur pentru consum. Dacă are un miros neplăcut, își schimbă culoarea sau textura, trebuie aruncat. „Laptele poate fi consumat la 3–7 zile după data de expirare de pe etichetă — intervalul mai mare se aplică dacă nu a fost deschis”, spune Dana Angelo White, RDN, nutriționist dietetician autorizat și autoare de cărți de bucate, conform traincan. Carne crudă Dacă ai cumpărat vreodată carne crudă și ai pus-o în frigider, dar au trecut câteva zile până ai reușit să o gătești, probabil te-ai întrebat când ajunge în punctul în care trebuie aruncată complet, fără a mai fi folosită. Carnea crudă rezistă în general una-două zile pentru carnea tocată și trei până la cinci zile pentru fripturi, cotlete și bucăți întregi. Dacă însă o congelezi, carnea poate rezista luni de zile.

Conservele deteriorate: semnele care ar trebui să te alarmeze Conservele se alterează ca orice alt aliment. Fie că folosești produse de bază din comerț sau îți faci propriile conserve acasă, este important să știi cum să recunoști semnele de alterare. La urma urmei, este greu să îți dai seama dacă o conservă este expirată fără să știi la ce să te uiți, mai ales dacă ambalajul pare intact. Există câteva indicii care, odată cunoscute, te ajută să păstrezi conservele în stare bună. Temperatură de depozitare necorespunzătoare Depozitarea necorespunzătoare a alimentelor este mai frecventă decât crezi. Conservele sunt concepute să reziste, dar pentru o durată lungă de viață trebuie păstrate în condiții corecte. Cămările și dulapurile sunt spații ideale de depozitare din mai multe motive: feresc conservele de lumina directă a soarelui și oferă o temperatură stabilă. Expunerea prelungită la soare poate încălzi conținutul și duce la alterare. Același lucru este valabil și pentru umiditate sau variații mari de temperatură. Scurgeri, umflături mari sau lovituri serioase Dacă o conservă are scurgeri vizibile, este umflată sau puternic lovită, există șanse mari să fie compromisă. Deteriorarea structurală poate indica prezența bacteriei Clostridium botulinum, responsabilă de botulism, o boală potențial letală. Această bacterie poate supraviețui în medii fără oxigen ani de zile, iar conservele sunt medii ideale. Toxina produsă este rară, dar chiar și cantități foarte mici pot provoca îmbolnăvire sau moarte. Deși botulismul este asociat mai ales cu conservele făcute în casă, și produsele din comerț pot fi afectate. Loviturile mici pot fi și ele problematice: pot ascunde fisuri invizibile care duc la rugină, oxidare și dezvoltare bacteriană. Dacă ambalajul este intact, riscul scade, dar conservele deteriorate ar trebui evitate. Capace slăbite sau umflate Un capac umflat sau slăbit este un alt semn clar de contaminare bacteriană. Bacteriile produc gaze, care cresc presiunea în interiorul conservei și împing capacul spre exterior. La conservele din sticlă, acest lucru este mai ușor de observat prin verificarea capacului. Lichid care iese la deschidere Dacă la deschiderea unei conserve iese lichid sau spumă, acesta poate fi un semn de contaminare bacteriană, inclusiv cu Clostridium botulinum. Multe conserve conțin lichid, iar acesta poate reprezenta o parte importantă din greutatea totală a produsului. Contaminarea produce gaze, ceea ce crește presiunea și împinge lichidul afară la deschidere. Uneori, conservele pot avea chiar scurgeri mici invizibile, iar acestea ar trebui aruncate imediat. Miros neobișnuit Dacă o conservă are un miros neplăcut, acru, metalic sau ciudat, nu trebuie consumată. La deschidere ar trebui să miroși doar produsul alimentar. Alterarea poate fi cauzată de bacterii, drojdii sau mucegai, scrie tastingtable.

Semne clare că un aliment nu mai este sigur pentru consum Pe măsură ce temperaturile cresc și microorganismele devin mai active, crește și riscul de alterare a alimentelor, în special al celor bogate în proteine. Alimentele alterate prezintă de obicei semne vizibile, în principal legate de culoare, formă, miros, gust și altele. Tofu După alterare, capătă culoare gri închis, galben închis sau maro-roșiatic, forma devine neuniformă, structura este aspră și suprafața devine lipicioasă, se rupe ușor la atingere și își pierde elasticitatea; apare un miros neplăcut, de rânced. Carne de animale și pasăre După alterare, carnea devine mai închisă la culoare, iar grăsimea își pierde luciul; suprafața poate fi foarte uscată sau lipicioasă; la apăsare, urma dispare greu sau nu dispare complet; apare miros de amoniac, acru sau chiar puternic neplăcut. Pește După alterare, ochii devin plați sau scufundați, iar corneea este tulbure; solzii sunt incompleți, cad ușor, își pierd culoarea și se înnegresc, iar marginile devin uscate. Lapte După alterare, capătă nuanțe de roz deschis, galben-verzui sau gri; devine vâscos și neuniform, cu cheaguri sau fulgi; are un miros evident neplăcut. Ouă După alterare, coaja devine gri-negricioasă sau prezintă pete și fisuri. Oul pare ușor la atingere, iar gălbenușul se simte la agitare. La lumină este opac sau are o nuanță gri-maronie. După spargere, se observă conținut lipicios sau gălbenuș dispersat. În plus, alimentele bogate în carbohidrați, precum cerealele, legumele, fructele, zahărul și produsele derivate, capătă gust acru, fermentat sau de mucegai după alterare. Alimentele bogate în grăsimi, precum uleiurile vegetale, untura, untul, nucile sau alimentele prăjite, dezvoltă gust rânced atunci când se strică.

Ce alimente pot fi consumate, totuși, după termen (și în ce condiții) Deși există unele alimente pe care nu ar trebui să le consumi niciodată după expirare, există multe care sunt, în general, încă bune și după data înscrisă pe ambalaj. Conserve Conservele sunt utile de avut la îndemână. O conservă de fasole poate transforma câteva ingrediente într-o masă. În plus, au o durată lungă de păstrare — chiar și după data de pe ambalaj, dacă sunt depozitate corect. Ele pot rezista între 1 și 2 ani după data tipărită. Totuși, există semne că nu mai sunt sigure pentru consum, deoarece botulismul poate apărea atât la conservele din comerț, cât și la cele făcute acasă. Conservele umflate sau care prezintă scurgeri sunt un semnal clar de alarmă. Paste La fel ca și conservele, pastele uscate sunt un aliment de bază în cămară pentru mese rapide și ușoare. Pot rezista mult timp. Alimentele stabile la raft, precum pastele uscate, orezul, cerealele și conservele, sunt adesea bune săptămâni sau luni după dată, dacă ambalajul este intact. Alimente congelate Atât timp cât sunt manipulate corect, alimentele congelate sunt sigure pentru consum pe termen nedefinit. Ceea ce se schimbă în timp este calitatea produsului. Poți observa o ușoară modificare a gustului sau texturii, dar din punct de vedere al siguranței, sunt în general în regulă. Alimente fermentate Frigiderul tău conține probabil alimente fermentate precum murături sau kimchi. Aceste alimente continuă să fermenteze și după așa-numita dată de expirare. Asta poate modifica gustul și textura în timp, dar de obicei nu prezintă un risc. Orez La fel ca pastele, orezul este un aliment de bază bogat în carbohidrați pe care te poți baza. Este potrivit ca garnitură sau bază pentru diverse preparate. Fie că este alb sau brun, poate rezista mult timp în cămară dacă este depozitat corespunzător. Gustări ambalate și cereale De la cereale pentru mic dejun și granola până la biscuiți, chipsuri sau covrigei, gustările ambalate nedeschise găsite în dulap pot fi consumate în siguranță chiar și după data înscrisă, dacă ambalajul este intact. Cum să depozitezi corect alimentele pentru a le prelungi durata de viață Făina, zahărul și mălaiul rezistă mai mult și sunt mai bine protejate de dăunători și umezeală dacă sunt scoase din ambalajele originale din hârtie și depozitate în recipiente din sticlă sau plastic care se pot închide etanș. Același lucru este valabil și pentru chipsuri, cereale și leguminoase. Este important să etichetezi și să datezi totul, astfel încât să știi rapid ce conține fiecare recipient și când expiră. Indiferent dacă alegi recipiente din plastic, sticlă sau silicon, acestea trebuie să fie etanșe. Expunerea la aer duce la alterare mai rapidă. Recipientele sigilate sunt deosebit de utile pentru alimentele cumpărate în cantități mari. Pentru a reduce risipa, poți congela alimentele înainte să se strice. Poți congela o gamă variată de produse, de la brânză rasă și orez gătit până la jumătatea de borcan de sos de paste rămas. Chiar și ouăle pot fi congelate — sparge-le și bate-le, dar nu le găti, apoi le poți decongela și găti sub formă de omletă. Trei trucuri utile pentru congelare: • Feliază pâinea înainte de congelare pentru a putea lua ușor porții individuale și pentru o decongelare mai rapidă și uniformă. • Împachetează carnea strâns în hârtie specială pentru congelator sau în două straturi de folie de plastic pentru a preveni arsurile de congelare. • Congelează rapid fructele de pădure și ierburile pe o tavă, apoi mută-le în pungi pentru a evita lipirea lor între ele.

