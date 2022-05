Explicaţii despre cum se citeşte în mod corect termenul de valabilitate al produselor alimentare aflăm de la Doctor De Bine.

Societatea de supraconsum în care trăim ne pune la dispoziție o supraofertă alimentară, care duce în final la risipă. Termenul de valabilitate al produselor este din ce în ce mai scurt, prin urmare tone de mâncare ajung la coșul de gunoi deși ar putea fi consumate fără probleme. Produsele expirate nu sunt obligatoriu stricate!

Avem capacitatea să facem diferența dintre un produs bun pentru consum și unul stricat dacă ne folosim simțurile. Mirosul, gustul și chiar aspectul unui preparat sunt indicatori ai calității. Produsele fermentate sunt chiar benefice, conțin bacterii cu efect probiotic. Brânzeturile de exemplu sunt cu atât mai scumpe și mai gustoase, cu cât au mai mult mucegai.

De dragul siguranței alimentare am ajuns să sterilizăm mâncarea, deși corpul nostru are nevoie de hrană vie și de bacterii care să repopuleze flora intestinală. Există mucegaiuri nobile, iar contactul cu microorganismele ne dezvoltă imunitatea. Un mic secret: produsele care fermentează și chiar ajung să fie stricate sunt dovada că nu sunt ultra procesate și pline de conservanți.

E bine de știut că un iaurt poate fi consumat încă 3 săptămâni după termenul de expirare, cu condiția să fi fost păstrat la rece. Va fi mai acid și mai acrișor tocmai pentru că are mai multe colonii de lactobacili. Ciocolata poate fi consumată chiar și la un an de zile după ce a expirat (chiar dacă are o peliculă albă), iar pastele făinoase și orezul până la 2 ani.

Mierea nu se strică niciodată, cel mult se zaharisește și atunci trebuie pusă în apă caldă. Până și produsele congelate au termen de expirare, însă le puteți consuma liniștiți chiar dacă a mai trecut un an în plus. Conservele (cu condiția să nu fie bombate) și laptele UHT se păstrează timp îndelungat și pot fi consumate până la 2 ani după expirare.

Carnea și peștele sunt extrem de perisabile și termenul de garanție nu poate fi depășit. Această regulă nu se aplică în cazul mezelurilor crud uscate, salamul de Sibiu, jambonul și peștele afumat sunt mai gustoase tocmai pentru că s-au învechit. În concluzie nu merită să aruncăm biscuiții, făina, mălaiul, dulceața sau parmezanul pentru simplu fapt că s-a depășit data înscrisă pe etichetă.

Există multe produse la care ar trebui eliminată data de expirare. Recomandarea corectă ar fi: a se consuma înainte de un anumit termen limită. Folosiți-vă simțurile și decideți voi ce este bun sau alterat, independent de termenul de garanție afișat.