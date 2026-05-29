Dacă în multe blocuri vecinii nici măcar nu se salută pentru că nu se cunosc, apar și comunități care aduc oamenii împreună.

Pe vremuri, relațiile dintre vecini se construiau natural. Oamenii își lăsau cheile unii altora, aveau grijă de copii împreună și se ajutau la nevoie. Acum însă, situația s-a schimbat.

Bărbat: „Nu comunicăm, n-avem nicio treabă. Ne vedem de ale noastre. Ne salutăm și atâta, n-avem relații d-astea.”

Femeie: „Din vedere...adică pe cei de palier da, și după nume, dar pe ceilalți nu.”

Ziua vecinilor a inceput la sfârșitul anilor 90 la Paris, la initiativa unui francez de origine romana. Ideea e pornit pentru ca multe comunitati se confruntau cu izolarea sociala si singuratatea, mai ales in randul celor in varsta.

Atunci, in cartierele din Paris, oamenii au fost invitati sa iasa in fata blocului, sa aduca ceva de mancare sau de baut si sa se cunoască intre ei. Traditia s-a pastrat in mai multe tari.

Femeie: „Dacă am nevoie de ajutor, instalații, electric tot... mă ajută vecinii indiferent de situație. De luat colete, dacă nu sunt acasă e vecinul acasă. Am nevoie să mă duc, mă ia cu mașina dacă are drum în aceeași direcție”.

Conceptul prinde contur și în România. Au aparut grupuri de inițiativă civică in comunitățile mici din cartiere și festivaluri pornite de la o discuție în fața blocului. În Capitală au început să fie reamenajate vechile piațete, iar din când în când să fie redate comunității prin picnicuri, ateliere, tururi ghidate sau întâlniri de cartier.

Mihai Toader, Fondator Asociația ÎntreVecini: „La începutul acestui lanț de încredere e treaba asta - mă duc la un vecin și iau niște ulei și niște sare și la maximul acestui demers de încredere este să-și lași copiii cu vecinii sau să-ți lași animalul de companie cu vecinul. Noi căutăm ONG-uri, asociații de proprietari, grupuri și inițiativă civică și cetățeni care vor să organizeze astfel de evenimente ș ateliere”.

Unele primării oferă chiar și flori plantate în serele proprii - pentru vecinii care vor să-și crească propria grădină.

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „Asociațiile de proprietari sau chiar locuitorii sectorului care își doresc trebuie să transmită un mail colegilor de la serviciul de spații verzi, iar noi din serele noastre din Pantelimon și din Voluntari le putem furniza atât plante, flori, cât și mici arbuști pe care asociația să-i planteze”.

De altfel, evenimentele făcute de micile comunități ajung să atragă sute de oameni. În acest weekend, în Capitală are loc festivalul Femei pe Mătăsari, unde comunitatea locală se implică în activități culturale, târguri creative și concerte.

Iar în Piața Italiană va avea loc Festa di Rusalii, unde comunitatea locală va primi oaspeți din Italia și va fi pusă inclusiv o masă imensă în mijlocul străzii.