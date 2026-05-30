Contractele vizează achiziţia de maşini de luptă pentru infanterie, sisteme anti-dronă şi de apărare antiaeriană, nave de patrulare şi muniţie calibru 35 mm.

Potrivit MApN, documentele au fost semnate prin Direcţia generală pentru armamente, în condiţiile aprobate de Parlamentul României şi cu doar o zi înainte de atingerea termenului-limită prevăzut de Regulamentul SAFE, respectiv 30 mai 2026.

Semnarea contractelor de înzestrare cu sisteme anti-dronă, dar și alte tipuri de echipamente militare, a avut loc chiar în aceiași zi în care o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați, incident care a dus la rănirea a două persoane. Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a explicat că incidentul a avut loc deoarece Armata Română nu a avut la dispoziție capabilități specifice anti-dronă.

Cel mai mare contract anunţat este acordul-cadru semnat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru furnizarea a 298 de maşini de luptă ale infanteriei şi derivate, în valoare de 3,337 miliarde de euro, fără TVA. Programul urmăreşte dotarea batalioanelor de infanterie grea din cadrul Forţelor Terestre Române cu maşini de luptă pe şenile necesare îndeplinirii misiunilor specifice.

În acelaşi timp, compania Rheinmetall Italia S.p.A. va furniza sisteme anti-dronă şi de apărare antiaeriană foarte apropiată, în baza unui contract de aproape 982 de milioane de euro, fără TVA. Acordul prevede livrarea a şapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER 35 şi două sisteme Millenium.

Ministerul Apărării precizează că aceste proiecte SAFE au ca obiectiv întărirea capacităţii de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune, pentru protecţia forţelor, infrastructurii şi a unor mijloace militare, inclusiv nave.

Un alt contract, în valoare de 920 de milioane de euro, fără TVA, a fost semnat cu compania NVL B.V. & Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, pentru achiziţia a două nave de patrulare maritimă şi a două vedete de intervenţie pentru scafandri. Potrivit MApN, proiectul urmăreşte consolidarea capacităţii defensive a României şi creşterea securităţii frontierelor maritime ale Uniunii Europene şi NATO.

Totodată, Rheinmetall Waffe Munition GmbH va furniza muniţie calibru 35 mm AHEAD, în baza unui contract de 449,75 milioane de euro, fără TVA. Contractul prevede achiziţia a peste 401.000 de lovituri destinate combaterii ţintelor aeriene, inclusiv a dronelor.