Construcția avea structura din lemn, spun pompierii, așa că flăcările s-au răspândit ușor. O familie cu cinci membri era în locuință când a izbucnit incendiul.

Incendiul a izbucnit după miezul nopții în vila din localitatea Voluntari, de lângă Capitală.

Bărbat: „Ardea tot, numai foc. Focul nu așa, doi metri.”

Femeie: „N-am văzut până acum incendiu așa mare.”

Cinci persoane erau în locuința care a luat foc. Din fericire, toți au reușit să iasă la timp din casa în flăcări. Două au arsuri minore, la față și mâini.

Bărbat: „Sunt consătenii noștri, nenorocire, hidranți nu avem, apă nu avem. Au venit pompierii foarte târziu, 45 de minute.”

Intervenția a fost dificilă, din cauza străzilor înguste.

Locotenent-colonel Cătălin Miu, purtător de cuvânt ISU B-IF: „Incendiul avea posibilitatea de extindere și la proprietățile din jurul acestora. A fost lichidat la nivelul suprafeței găsite inițial.”

Fumul a făcut aerul irespirabil în zonă.

Femeie: „Erau flăcările înalte, se vedeau de la mine de pe stradă și fum, nu mă întrebați, că se vede și acum. Din ce am auzit ar fi de la mașina de spălat vase, a făcut scurtcircuit.”

Incendiul a fost stins după mai bine de trei ore. Toți cei care se aflau în casa cuprinsă de flăcări au refuzat transportul la spital.