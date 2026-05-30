Cu alte cuvinte, umiditatea din sol e scăzută și deosebit de scăzută. Sunt afectate mai ales culturile de toamnă - grâul și orzul, spun specialiștii - pentru că se află în perioada de formare a bobului.

În unele localități, apa e raționalizată. În Alba, de exemplu, în patru comune curge apă la robinet doar ziua.

În comunele unde a fost raționalizată furnizarea, apa se oprește la ora 22:00 și este reluată la 06:00 dimineața. Cei care nu au fântâni își fac rezerve pentru gospodărie.

Bărbat: „Nici nu a început vara, doar luni e 1 iunie, și nu avem apă. Când vrei să te bagi în baie să te speli nu ai cu ce.”

Femeie: „De obicei se lua vara când temperaturile erau mai ridicate.”

Doar în comuna Cricău sunt peste 800 de familii afectate de această măsură.

Florin Todericiu, primar Cricău: „Majoritatea oamenilor își fac rezerve să acopere acest interval în care nu este furnizată apa.”

Potrivit meteorologilor, în vestul țării, în centru și în nord - în Maramureș, Crișana, Banat și Transilvania - a plouat puțin în ultimele 9 luni și, prin urmare, culturile de toamnă au de suferit.

Dan Alexandru, șef serviciu Agrometeorologie ANM: „Din septembrie, în acele zone precipitațiile au fost deficitare, între 200-350 l/mp, practic inevitabil deficit de apă pus la dispoziția plantelor.”

Sunt afectate în special lanurile de grâu și orz de toamnă.

Dan Alexandru, șef serviciu Agrometeorologie ANM: „În momentul de față, grâul consumă 7-8 mm zilnic pe ha, se formează fructul; în perioada în care se formează boabele și spicul, au nevoie de un consum foarte ridicat de apă.”

Culturile de primăvară - porumbul și floarea-soarelui - nu sunt încă în faza de formare a rodului, spun specialiștii, așa că sunt deocamdată în siguranță.