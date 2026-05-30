Așadar, PSG și Arsenal se întâlnesc Puskás Aréna, într-una dintre cele mai interesante finale de UEFA Champions League din ultimii ani: campioana en-titre a Europei contra noii campioane a Angliei, atacul devastator al lui Luis Enrique contra celei mai solide defensive construite de Mikel Arteta.

Arsenal a provocat marea surpriză în Anglia, după ce a câștigat primul titlu în Premier League din ultimii 22 de ani. Acum, „tunarii” vor bifa a doua prezență în finala Champions League, după cea din 2006, atunci când au cedat în fața Barcelonei, scor 1-2, pe Stade de France.

De partea cealaltă, PSG va evolua în a doua finală consecutivă de Champions League. Sezonul trecut, formația pariziană a zdrobit-o pe Inter Milano în finală, cu 5-0. Francezii își trec în cont acum și a treia participare în ultimul act al prestigioase competiții continentale, potrivit Football365.

Echipa antrenată de Luis Enrique a marcat 44 de goluri în Liga Campionilor în acest sezon, al doilea cel mai bun total înregistrat de o echipă într-o singură campanie din istoria competiției.

În schimb, au primit doar șase goluri în Liga Campionilor în acest sezon și au reușit nouă meciuri fără gol primit, la doar unul distanță de recordul turneului, de 10, scrie Al Jazeera.

Echipe probabile

PSG - Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal - Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres