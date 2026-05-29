Și, eventual, pe avioanele F-16 și, cum am văzut acum, poate pe elicopterele Puma. Parlamentarii au aprobat abia luna trecută opt programe de înzestrare cu sisteme antidronă, însă până atunci depindem de ajutorul aliaților din NATO.

Potrivit MApN, 15 drone au intrat în spațiul nostru aerian din zona Dobrogei doar anul acesta. De fiecare dată au fost ridicate avioane F-16, însă piloții nu au putut să doboare în siguranță vreuna. Nici tehnica de la sol, dislocată în zona Deltei de la începutul războiului din Ucraina, nu a fost folosită pentru neutralizarea lor.

General de brigadă Gheorghe Maxim, locțiitorul comandamentului aliat întrunit: „Ghepard, tunuri antiaeriene, sisteme de rachete sol-aer cu bătaie scurtă”.

Reporter: „De ce nu au funcționat?”

Generalul Gheorghe Maxim: „Suntem într-o perioadă de pace, nu putem amplasa sistemele militare în orice loc de pe teritoriul național. Trebuie să avem acordul proprietarilor și al autorităților, la autorități avem, pentru a amplasa astfel de sisteme care au o rază de acțiune limitată de la 1,5 km până la 6 km.”

Corespondent Știrile ProTV: „Din aer, armata română are capacitatea să doboare drone cu avioane de luptă F-16, care s-au dovedit eficiente recent în Estonia, însă dacă dronele zboară prea jos, piloții nu le pot ataca. În plus, rachetele din dotare sunt și extrem de scumpe. O altă soluție testată în poligoane ar fi elicopterele Puma Socat, dotate cu tunuri automate calibru 20, însă militarii au nevoie de o vizibilitate bună ca să ochească dronele. O altă soluție ar fi bruiajul, însă România nu are astfel de sisteme, iar cele comandate deja din Israel nu au sosit încă”.

Armata dă vina pe dotarea slabă

Ministrul Apărării Naționale a dat vina pe fostele conduceri pentru dotarea slabă de la sol și a amintit că a făcut eforturi pentru ca 8 programe de înzestrare cu sisteme antidronă să fie aprobate de Parlament și cumpărate cu bani împrumutați prin proiectul european SAFE.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și, față de situația anilor trecuți, am continuat preocuparea USR de a achiziționa pentru Armată exact echipamentele de care e nevoie, iar acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă”.

Corespondent Știrile ProTV: „Printre cele 8 programe aprobate deja de parlamentari, cele mai importante în cazul de față sunt cele de achiziție a sistemelor Skynex și Skyranger și a muniției aferente. Astfel de sisteme sunt folosite, se pare, și în Ucraina și pot doborî, la o singură rafală, un întreg roi de drone. Sistemele sunt dezvoltate de compania germană Rheinmetall, care a câștigat în total 6 contracte cu Armata română”.

Potrivit analiștilor militari, toate sistemele de la sol, de la radarele care detectează roiurile de drone, până la sistemele de neutralizare, trebuie să fie conectate la centre de operații tactice, pe care nu le avem. Sunt prevăzute însă în programele SAFE pentru 160 de milioane de euro. Ca să nu pierdem finanțarea, toate programele trebuie să fie semnate și implementate până în 2030.