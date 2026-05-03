Ce alimente devin periculoase la reîncălzire și ce reguli de siguranță alimentară trebuie să urmezi

Pare simplu la prima vedere: scoți mâncarea din frigider și o pui la încălzit în cuptorul cu microunde. Numai că situația nu este deloc așa simplă precum pare, iar așa apar mici greșeli care strică siguranța alimentară fără să îți dai seama.

Află ce alimente devin periculoase atunci când le reîncălzești și ce reguli de siguranță alimentară trebuie să urmezi. De ce unele alimente devin periculoase la reîncălzire De multe ori se spune că anumite mâncăruri nu ar trebui reîncălzite. În realitate, problema nu e atât de simplă. Nu reîncălzirea în sine le face periculoase, ci felul în care au fost păstrate înainte. Bacterii care rezistă la gătire: unele bacterii nu dispar complet când gătești mâncarea. Ele pot rămâne sub formă de „spori”, adică rezistă și după gătire. Un exemplu cunoscut este la orez. Dacă îl lași prea mult pe masă, aceste bacterii încep să se înmulțească și pot produce substanțe care nu mai dispar nici dacă îl încălzești din nou. Mâncarea multă se răcește greu: tocănițele, supele groase sau mâncarea în cantitate mare nu se răcesc repede. Și exact în perioada asta, când nu sunt nici fierbinți, nici reci, bacteriile se dezvoltă ușor. Dacă apoi le încălzești doar puțin, fără să fie fierbinți bine, riscul rămâne, conform Food.gov.uk. Citește și Cum să depozitezi avocado după ce îl tai. Trucul pentru a rămâne proaspăt mai mult timp Contează cum le ții după ce le gătești: uneori nu alimentul e problema, ci cum îl păstrezi. De exemplu, cartofii copți în folie, dacă sunt lăsați așa la temperatura camerei, pot deveni riscanți. E mai bine fie să-i mănânci imediat, fie să-i răcești repede și să-i ții la frigider.

Ce se întâmplă în mâncare când o încălzești din nou Atunci când reîncălzești un preparat lucrurile nu mai sunt ca atunci când ai dat oala jos de pe foc sau când ai stins cuptorul. Reîncălzirea ajută, dar nu repară complet ce s-a întâmplat înainte. E adevărat că, atunci când încălzești bine un preparat, multe bacterii sunt distruse. Dar dacă mâncarea a stat prea mult afară, pot rămâne urme care nu mai dispar ușor. Unele bacterii lasă în urmă substanțe care rezistă la căldură. Asta înseamnă că, deși mâncarea e fierbinte, nu e neapărat și sigură. Pe lângă partea de siguranță, apare și schimbarea de gust. Mâncarea reîncălzită nu mai e la fel: poate deveni mai uscată, mai moale sau își pierde din aromă. Dacă o încălzești de mai multe ori, diferența se simte și mai clar. De asemenea, la microunde mai ales, încălzirea nu e uniformă. Unele zone se încing foarte tare, iar altele rămân mai reci. De aceea e important să amesteci sau să întorci mâncarea și să o lași un pic după ce ai oprit aparatul. La supe sau sosuri, e bine să vezi că fierb, asta arată că sunt încălzite bine. Cheia nu e reîncălzirea, ci ce faci imediat după ce ai gătit. Dacă lași mâncarea prea mult pe masă, intră într-o zonă în care bacteriile se dezvoltă ușor. În schimb, dacă o răcești repede și o pui la frigider, reduci mult riscul. Alimente pe care experții spun să nu le reîncălzești niciodată În loc de un „niciodată” spus rigid, e mai util să știi la ce mâncăruri trebuie să fii atent și cum le gestionezi corect. De cele mai multe ori, nu alimentul în sine e problema, ci modul în care a fost păstrat înainte de a fi încălzit din nou. Orez, paste și alte amidonoase Aici riscul este mai cunoscut. Dacă sunt lăsate prea mult la temperatura camerei, pot dezvolta bacterii care lasă în urmă toxine rezistente la căldură. De aceea, cel mai sigur este să le răcești repede, în porții mici, să le ții la frigider și să le reîncălzești o singură dată, până devin bine fierbinți. Tocănițe, supe și mâncăruri în cantitate mare Preparatele voluminoase se răcesc greu, iar în acest timp bacteriile se pot înmulți. Ca să eviți problema, nu lăsa oala mare pe blat. Împarte mâncarea în recipiente mai mici și reîncălzește doar cât urmează să mănânci, dar complet. Cartofi copți în folie Nu cartofii sunt problema, ci modul în care sunt păstrați. Dacă rămân înveliți în folie la temperatura camerei, pot deveni riscanți. Cel mai bine îi mănânci imediat sau îi răcești rapid, cu folia desfăcută. Dacă au stat prea mult afară, e mai sigur să nu-i mai consumi, scrie OMS.com. Ouă și preparate cu ou Acestea se alterează mai repede decât alte alimente, mai ales dacă nu sunt răcite la timp. După gătire, trebuie puse la frigider cât mai repede și reîncălzite bine, o singură dată. Pește și fructe de mare Sunt sensibile și se pot strica ușor dacă nu sunt ținute la rece. Ideal este să le consumi cât mai repede după gătire. Dacă le reîncălzești, fă-o complet și evită să repeți procesul.

Greșeli frecvente în bucătărie care îți pot afecta sănătatea De cele mai multe ori, problemele nu apar pentru că ai reîncălzit mâncarea, ci din obiceiuri mici, pe care nici nu le bagi în seamă. Dar ele fac diferența. Iată care sunt acestea: Lași mâncarea să se răcească în oala mare: pare comod, dar nu e o idee bună. Oala păstrează căldura mult timp, iar în interior mâncarea rămâne „călduță” ore întregi. Exact temperatura la care bacteriile se simt cel mai bine. Mai simplu e să împarți mâncarea în caserole mai mici și să o bagi la frigider mai repede. Încălzești de mai multe ori aceeași mâncare: scoți tava, iei puțin, o încălzești, apoi o pui înapoi. Și repeți. De fiecare dată, mâncarea trece prin același ciclu: se încălzește, se răcește, stă iar. Asta nu ajută deloc. Mult mai sigur e să încălzești doar cât mănânci atunci. Te bazezi pe miros: dacă nu miroase urât, pare în regulă. Dar nu e mereu așa. Sunt mâncăruri care pot deveni riscante fără să își schimbe mirosul sau aspectul. Dacă știi că a stat prea mult pe masă sau nu ești sigur cum a fost păstrată, mai bine nu te bazezi doar pe „pare ok”. Dezgheți pe blat: e unul dintre cele mai comune reflexe. Doar că exteriorul se încălzește repede, iar interiorul rămâne înghețat. Așa apar condițiile perfecte pentru bacterii. Mai sigur e să dezgheți în frigider sau, dacă te grăbești, în apă rece ori la microunde, dar atunci gătești imediat. Nu amesteci mâncarea la microunde: ai impresia că e fierbinte, dar doar pe margini. În mijloc poate fi încă rece. De aceea e bine să amesteci sau să întorci mâncarea și să o lași un pic după ce ai oprit cuptorul. Nu e un moft, chiar contează. Cum păstrezi corect mâncarea, fără complicații Nu e nevoie de reguli complicate. Sunt câteva lucruri simple care te ajută să eviți problemele. · Răcește mâncarea la timp: nu o lăsa pe masă ore întregi. În mod ideal, o bagi la frigider în maximum două ore, uneori chiar mai repede. · Împarte în porții mai mici: se răcesc mai repede și mai uniform. În plus, încălzești doar cât ai nevoie. · Ține frigiderul rece: temperatura contează. Frigiderul ar trebui să fie undeva sub 5°C, iar congelatorul la -18°C. · Încălzește bine, nu doar „puțin”: mâncarea trebuie să fie fierbinte până în interior, nu doar călduță la suprafață. La supe sau sosuri, e simplu: dacă fierb, e un semn bun. · Nu ține resturile prea mult: chiar dacă arată bine, nu le păstra zile în șir. Dacă știi că nu le mănânci repede, mai bine le congelezi. · Dacă ai dubii, mai bine renunți: dacă a stat prea mult afară sau nu știi sigur ce s-a întâmplat cu ea, nu merită riscul. În cazul în care te întrebi dacă e bine să pui mâncarea fierbinte direct în frigider, ei bine, răspunsul este undeva la mijloc. Nu o lași să stea mult pe masă, dar nici nu e în regulă să o bagi clocotită. O împarți în porții, o lași puțin să se tempereze și apoi o pui la rece.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , ,