Totuși, atunci când vorbim de alimente neperisabile sănătoase, lucrurile se complică. Iată care sunt alimentele neperisabile sănătoase: ce să alegi, ce să eviți și cum le depozitezi corect pentru a-și păstra gustul.

Ce înseamnă alimente neperisabile și de ce sunt importante

Alimentele neperisabile sunt acele produse pe care le poți păstra în casă, la temperatura camerei, fără să se degradeze rapid, cel puțin înainte de deschidere. Asta înseamnă conserve, alimente uscate sau produse ambalate special pentru a rezista mai mult timp. Chiar și așa, nu toate rezistă la fel. De exemplu, orezul sau fasolea uscată pot sta mult mai mult decât nucile sau ovăzul. La fel, există diferențe și între conserve: cele acide, cum sunt roșiile, își păstrează calitatea mai puțin timp decât cele cu aciditate scăzută, precum fasolea sau peștele.

Importanța lor nu ține doar de termenul lung de valabilitate. În primul rând, oferă o formă de siguranță. Dacă apare o situație neprevăzută, cum ar fi o pană de curent, alimentele care trebuie ținute la rece pot deveni inutilizabile. În schimb, cele neperisabile rămân o soluție sigură pentru câteva zile. Pe lângă asta, o cămară bine organizată îți simplifică mult rutina zilnică. Nu mai ajungi la fel de des să comanzi mâncare sau să alegi gustări rapide, pentru că ai deja ingrediente la îndemână. În timp, se simte și la buget: produsele care rezistă mai mult reduc risipa și te ajută să gătești mai eficient.

Un detaliu important este că durata de păstrare nu spune tot. La fel de mult contează ce îți oferă produsul din punct de vedere nutrițional. O cămară utilă nu este neapărat cea mai plină, ci cea în care găsești alimente simple, care te ajută să construiești mese echilibrate. De obicei, produsele mai puțin procesate sau cele apropiate de forma lor naturală sunt o alegere mai bună decât cele foarte procesate.

Cum alegi variante sănătoase dintre produsele cu termen lung

Te uiți întâi la ce îți aduce produsul

Un mod simplu de a începe este să te întrebi ce beneficii are alimentul respectiv. Îți oferă proteine? Are fibre? Conține grăsimi bune sau minerale importante? În practică, produsele care merită puse mai des în coș sunt cele precum leguminoasele, cerealele integrale, peștele conservat, nucile sau semințele. Acestea nu sunt doar „de umplutură”, ci contribuie la o masă echilibrată, scrie Thehealthy.com.

Eticheta poate fi mai clară decât pare

Chiar dacă pare complicată la prima vedere, eticheta nutrițională te poate ajuta mult. Un reper simplu este procentul din valoarea zilnică. Valorile mici înseamnă cantități reduse, iar cele mari indică o prezență mai importantă în produs. De regulă, e bine să alegi variante cu mai puțin sodiu, zahăr adăugat și grăsimi saturate, dar cu mai multă fibră, calciu sau fier. În felul acesta, alegerea devine mai clară.

Compari produsele între ele, nu le privești separat

Diferențele se văd mai bine atunci când pui două produse similare unul lângă altul. Dacă te uiți la valorile raportate la 100 g sau 100 ml, îți dai seama rapid care variantă este mai echilibrată. Nu trebuie să fie totul perfect, dar această comparație simplă te ajută să eviți produsele care adună prea multă sare sau zahăr fără să-ți dai seama.

Ingredientele îți spun cât de simplu este produsul

Ordinea ingredientelor nu este întâmplătoare. Primul ingredient este cel care se găsește în cantitatea cea mai mare. Asta înseamnă că, ideal, alimentul de bază ar trebui să fie primul din listă. De exemplu, la o conservă de fasole ar trebui să vezi fasolea pe primul loc, nu sosuri sau adaosuri. La fel, un unt de arahide bun are arahidele ca ingredient principal.

Ce faci dacă produsul are prea multă sare

Dacă nu găsești variante cu sodiu redus, există o soluție simplă. Poți scurge și clăti produsele conservate, ceea ce reduce o parte din sare. Mulți evită produsele cu conservanți, dar acest lucru nu este întotdeauna decisiv. Aditivii au rolul de a păstra produsul sigur și stabil. Mai important este ansamblul: cât de echilibrat este produsul. De exemplu, o conservă simplă poate fi o alegere mai bună decât un produs fără conservanți, dar cu mult zahăr.

Ambalajul, un detaliu care nu trebuie ignorat

Înainte de a cumpăra, merită să verifici ambalajul. Conservele lovite, umflate sau care prezintă scurgeri ar trebui evitate. Dacă vrei să fii mai atent la material, poți alege variante din sticlă sau ambalaje etichetate clar, atunci când ai această opțiune.

Atunci când ești în magazin, lucrurile pot părea complicate, dar le poți simplifica dacă urmezi câțiva pași. Începi cu ambalajul: dacă nu este în stare bună, mai bine nu îl alegi. Apoi te uiți la valorile nutriționale și vezi dacă produsul nu adună prea multă sare, zahăr sau grăsimi saturate. Verifici ingredientele și te asiguri că alimentul de bază apare primul. În final, te întrebi dacă îl vei folosi cu adevărat în mesele tale. Dacă răspunsul este da, atunci merită pus în coș.

Top alimente neperisabile recomandate de nutriționiști

Dacă vrei să simplifici lucrurile, există câteva alimente care apar constant în recomandările nutriționiștilor: leguminoasele (uscate sau la conservă simplă), peștele conservat, roșiile fără sare adăugată, ovăzul simplu, nucile și semințele nesărate, untul de arahide cu ingrediente curate și laptele UHT sau băuturile vegetale fortificate. Nu este o listă întâmplătoare. Toate aceste produse au în comun două lucruri: rezistă bine în timp și pot fi integrate ușor în mese echilibrate, fără prea mult efort.

Leguminoasele: Fasolea, lintea sau năutul sunt printre cele mai utile alimente pe care le poți avea în casă. Sunt sățioase, bogate în proteine și fibre și pot fi folosite în multe feluri. Fasolea uscată este o variantă ieftină și îți oferă control asupra cantității de sare. Lintea se gătește rapid, iar năutul este foarte versatil, fie că îl folosești în salate, supe sau paste tartinabile. Dacă alegi conserve, este bine să optezi pentru variante fără sare adăugată sau să le clătești înainte de folosire.

Peștele conservat: Nu sunt multe alimente cu termen lung care să aducă și proteine de calitate, și omega-3. Peștele conservat este unul dintre ele. Somonul, sardinele sau macroul sunt alegeri bune pentru consum frecvent, iar tonul poate fi inclus în rotație. Dacă alegi variante cu oase moi, cum este uneori somonul la conservă, ai și un aport de calciu.

Roșiile la conservă: Roșiile la conservă sunt printre cele mai practice ingrediente din cămară. Le poți folosi pentru sosuri, supe sau tocane, fără să fie nevoie de prea multe ingrediente în plus. În varianta fără sare adăugată, sunt o alegere echilibrată. În plus, conțin licopen, un antioxidant important. Trebuie doar să ții cont că, fiind produse acide, nu rezistă la fel de mult ca alte conserve.

Ovăzul simplu: Ovăzul este unul dintre cele mai ușor de folosit alimente. Se prepară rapid și poate fi combinat în multe moduri. Poți să-l mănânci simplu sau să adaugi iaurt, lapte, nuci sau semințe pentru un plus de nutrienți. Varianta simplă este, în general, mai bună decât cea aromată, care poate conține zahăr în exces.

Nucile, semințele și untul de arahide: Aceste alimente completează foarte bine lista, pentru că oferă grăsimi bune, fibre și proteine într-un volum mic. Nucile și semințele sunt ușor de adăugat în salate sau gustări, iar untul de arahide poate fi folosit la mic dejun sau în deserturi simple. Este important să alegi variante nesărate și, în cazul untului de arahide, cu cât mai puține ingrediente.

Laptele UHT și alternativele vegetale: Pentru cafea, mic dejun sau rețete rapide, laptele UHT sau băuturile vegetale fortificate sunt foarte utile. Acestea rezistă mult timp înainte de deschidere și pot completa mesele cu proteine și calciu. Este bine să verifici eticheta, mai ales pentru conținutul de zahăr și aportul de nutrienți.

Cum depozitezi corect alimentele pentru a le păstra calitatea

Pentru ca alimentele neperisabile să își păstreze calitatea, contează foarte mult locul în care le depozitezi. Ideal este un spațiu răcoros, uscat și ferit de lumină. Zonele cu umiditate sau temperaturi fluctuante, cum sunt cele de lângă aragaz sau chiuvetă, nu sunt potrivite. Stabilitatea mediului ajută produsele să reziste mai bine în timp.

După ce deschizi un produs, regulile nu mai sunt aceleași. Multe alimente devin perisabile și trebuie păstrate la frigider. Pentru produsele uscate, închiderea corectă este esențială. Recipientele etanșe protejează conținutul de umezeală și aer, iar notarea datei deschiderii te ajută să ții evidența mai ușor.

Un mod eficient de organizare este să folosești produsele mai vechi înaintea celor noi. Practic, ce ai cumpărat primul ar trebui consumat primul. Asta înseamnă să verifici periodic cămara, să aduci produsele mai vechi în față și să le grupezi pe categorii. Sunt pași mici, dar care reduc risipa.

În ceea ce privește durata de păstrare, aceasta diferă în funcție de produs. Conservele obișnuite pot rezista câțiva ani dacă ambalajul este intact. Cele acide, cum sunt roșiile sau sucurile, au de obicei un termen mai scurt. Produsele uscate, cum sunt orezul, pastele sau fasolea, rezistă de regulă între unu și doi ani, în timp ce nucile sau ovăzul au o durată mai mică. Untul de arahide și băuturile UHT pot fi păstrate luni bune, dacă nu sunt deschise.

Data de pe ambalaj indică, de multe ori, calitatea optimă, nu neapărat siguranța. Dacă ambalajul este intact și produsul a fost păstrat corect, poate fi încă bun. În schimb, există semne clare care ar trebui să te oprească: conserve umflate, ruginite, care curg sau prezintă lovituri serioase. În aceste cazuri, produsul nu mai este sigur.