„M-am întâlnit azi, la Galaţi, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune şi solidaritate în urma celor întâmplate. Am mulţumit autorităţilor locale şi centrale implicate pentru reacţia promptă. Mi-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate", a scris şeful statului pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că „evenimentul de la Galaţi este mai mult decât un incident de securitate".

Preşedintele condamnă acţiunile Rusiei

„Federaţia Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol vieţile cetăţenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată şi nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecinţa iresponsabilităţii cu care Rusia foloseşte diverse tactici, în total dispreţ faţă de viaţa civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău. De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înţeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuşi să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democraţie şi libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră şi le-a asumat în momente istorice şi în jurul cărora suntem uniţi", a punctat preşedintele.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbuşit, în jurul orei 2:00 dimineaţa, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din imobil.

Două persoane au fost rănite şi au ajuns la spital.

Parchetul General a anunţat că preia ancheta în cazul dronei de provenienţă rusească, ce a lovit un bloc de locuinţe situat în centrul municipiului Galaţi şi a explodat la impact.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, toată încărcătura dronei de tip Geran 2 a explodat la momentul impactului.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la care nu a participat premierul interimar Ilie Bolojan, care se afla într-o vizită la Chişinău.

Autorităţile analizează incidentul de la Galaţi

România a informat aliaţii şi pe secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice despre incident şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilităţi antidronă în ţara noastră.

Mesaje de susţinere pentru România au venit atât de la membrii NATO, cât şi de la partenerii din Uniunea Europeană.

La finalul şedinţei CSAT, şeful statului a anunţat declararea ca persona non grata a consulului general al Federaţiei Ruse la Constanţa şi închiderea Consulatului General de la Constanţa.

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, pentru a i se comunica măsurile pe care le va lua România la nivel diplomatic.