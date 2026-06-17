Peiu critică faptul că atât preşedintele Nicuşor Dan cât şi fostul premier desemnat Eugen Tomac şi actualul premier desemnat Adrian Veştea i-au numit pe cei din AUR, ,,extremişti",,anti-europeni",,anti-occidentali" şi consideră că ar trebui să ceară scuze celor aproape două milioane de votanţi AUR, ”pe care i-au batjocorit”.

"Dacă vreodată Nicuşor Dan sau clonele sale (fie că se numesc Tomac, Veştea sau oricum altfel) vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine şi să îşi înghită limba înainte de a ne cataloga drept „extremişti", „anti-europeni", „anti-occidentali" sau cu orice altă expresie din această clasă", a scris Peiu miercuri pe Facebook.

De asemenea, consideră că cei invocaţi ar trebui să îşi ceară scuze celor aproape două milioane de votanţi AUR, „pe care i-au batjocorit în fel şi chip în ultimii cinci ani".

Peiu mai spune şi care sunt propunerile AUR: TVA de 19% cota standard, impozit pe dividende de 8%, pragul pentru microîntreprinderi de 500.000 euro, indexarea pensiilor, educaţia prioritară faţă de Ucraina, amânarea decarbonizării minim 10 ani.

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat marţi seară, la Realitatea Plus, că nu are "niciun fel de rezervă de a sta de vorbă cu absolut oricine" pentru a obţine voturi pentru susţinerea guvernului pe care îl va propune.

"Eu îi aştept pe toţi cei care sunt de bună credinţă, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism", a susţinut el.

Ulterior, la Antena 3, şi-a nuanţat declaraţiile, spunând că nu a discutat cu liderul AUR, George Simion, despre o eventuală susţinere a guvernului său, dar că are "toată deschiderea" în ceea ce priveşte sprijinul parlamentarilor.

"Pe evaluările care sunt făcute, şi aceste evaluări nu le-am făcut neapărat eu, dar eu cred că vom avea cvorumul necesar pentru a trece guvernul şi guvernul va fi învestit", spune Veştea.

El consideră că PNL va da dovadă de maturitate şi va sprijini acest guvern.

"Să ştiţi că vor fi chiar şi parlamentari din partea USR sau a altor partide, fiindcă nu trebuie să ne raportăm doar la partidele extremiste", a adăugat el.