Londra împotriva Madridului, aceste echipe se pregătesc pentru prima lor finală europeană majoră (și, pentru Rayo, pentru prima lor finală importantă într-o competiție de seniori).

Ambele se bucură de abia al doilea lor sezon european și niciuna nu are o experiență vastă la acest nivel.

Echipe probabile:

Crystal Palace: Henderson - Clyne, Lacroix, Canvot - Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Pino; Mateta. Antrenor: Oliver Glasner

Rayo Vallecano: Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Óscar Valentín, López, Isi Palazón, García, De Frutos - Alemão. Antrenor: Inigo Perez

Trofeul Conference League, în cifre

Trofeul UEFA Conference League are o înălțime de 57,5 cm și cântărește 11 kg. Este alcătuit din 32 de coloane hexagonale care se răsucesc și se curbează de la baza trofeului.

Baza și partea superioară sunt realizate din alamă periată manual, cu un efect de oțel galvanic mat, în timp ce coloanele au un finisaj argintiu lucios. Trofeul a fost proiectat în studioul londonez Pentagram.

Câștigătoarea sezonului 2025/26 va obține, de asemenea, un loc în faza grupelor Ligii Europa, dacă nu s-a calificat prin competiția internă.

Meciul va fi arbitrat de italianul Maurizio Mariani, ajutat de Daniele Bindoni și Alberto Tegoni.

Arbitru de rezervă va fi suedezul Glenn Nyberg, iar arbitrul VAR va fi italianul Marco Di Bello.