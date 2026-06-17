După informațiile de marți legate de modul în care PSD își dorește să arate guvernul Adrian Veștea, sursele politice din apropierea social-democraților vorbesc despre o listă actualizată a modului în care ar urma să se împartă posturile în cabinetul liberalului.

Astfel, PSD ar urma să-și păstreze patru miniștri din cabinetul lui Ilie Bolojan: Radu Marinescu la Justiție; Alexandru Rogobete la Sănătate; Bogdan Ivan la Energie și Florin Barbu la Agricultură. În plus, Marian Neacșu, fost vicepremier ar urma să primească Afacerile Interne sau Dezvoltarea, urmând să-l înlocuiască pe Cătălin Predoiu (PNL) sau pe Cseke Attila (UDMR).

În ceea ce îl privește pe Cătălin Predoiu, aflat moment interimar la conducerea Ministerului Afacerilor Interne, el ar urma să primească șefia Senatului. Poziția este ocupată momentan de către Mircea Abrudean, aliat în interiorul PNL al lui Ilie Bolojan.

În ceea ce privește Minsterul Muncii, post ocupat interimar de Dragoș Pîslaru și anterior de Florin Manole (PSD), nu este clar cine ar urma să primească postul, singura certitudine fiind aceea că ar urma să fie cineva de la PNL.

Social democrații ar urma să primească și Fondurile Europene, poziție ocupată interimar după ce a trecut moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan de Dragoș Pîslaru.

Posturile pe care ar urma să le primească PNL

Din guvernul Bolojan, Alexandru Nazare ar urma să rămână la Finanțe, poziție în care a ajuns susținut de PNL.

La Transporturi, minister care a ținut de PSD în guvernul Bolojan, ar putea ajunge Cristian Pistol, cel care momentan se află la conducerea CNAIR.

Sursele politice vorbesc și de doi miniștri PNL din guvernele anterioare care ar urma să se alăture cabinetului Veștea. Astfel, Monica Anisie ar urma să revină la Educație, funcție pe care a ocupat-o în guvernarea Orban.

Un alt liberal care revine pe un post de ministru este Lucian Bode. El ar urma să primească Economia, poziție pe care a mai fost în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. De asemenea, el a mai fost la Transporturi în guvernul Ludovic Orban și la Interne în timpul guvernelor Cîțu și Ciucă.

La Ministerul de Externe ar putea ajunge Luca Niculescu, secretar de stat în această instituție în cabinetul Bolojan. Anterior el a fost vehiculat tot pentru acest post în guvernul Tomac.

În acest moment, nu este clar cine sau ce partid ar urma să primească Apărarea și Mediul, poziții ocupate în guvernul Bolojan de miniștrii USR Radu Miruță și Diana Buzoianu.