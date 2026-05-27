Potrivit polițiștilor, nu ar fi fost atentă la drum. Medicii au încercat să o salveze, însă nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Accidentul s-a petrecut în localitatea Livezile, din județul Albă. La un moment dat, șoferița de 63 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un cap de pod.

Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul s-a răsturnat pe marginea drumului, iar șoferița a rămas prinsă sub el.

Femeie: „S-a răsturnat așa se vede, a dat în capul de pod.” Pompierii trimişi la fața locului au scos victima de sub caroseria distrusă.

Bogdan Posteuc – medic SMURD: „Nu purta centura și din păcate se vede și urma în parbriz unde s-a lovit cu capul.”

Sublocotenent Cătălin Sârbu – ISU Alba: „Persoana se afla în stop cardio-respirator”. Medicii au început manevrele de resuscitare, însă după o oră au fost nevoiți să declare decesul. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.

Inspector de poliție Mădălina Crișan – purtător de cuvânt IPJ Albă: „Ar fi avut alte preocupări de natură a-i distrage atenția în timpul conducerii autoturismului”. Autoritățile reamintesc șoferilor să poarte centura de siguranță și să fie atenți la drum.