Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, este vorba de doi bărbaţi în vârstă de 33 de ani, respectiv 37 de ani, acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Luni, membri ai celor două grupări s-au răfuit pe stradă folosind bâte, topoare, cuţite şi chiar ameninţări cu pistolul, în timpul unei altercaţii pe bulevardul Metalurgiei din Capitală.

"În esenţă, în sarcina inculpaţilor B.C.I. şi G.F.M., membri ai grupării cunoscute generic drept clanul Ştoacă, s-a reţinut faptul că la data de 15 iunie 2026, în jurul orelor 19:00, în timp ce se aflau staţionaţi la un semafor pe bulevardul Metalurgiei, sector 4, Bucureşti, au coborât dintr-un autoturism, iar B.C.I. a lovit, în mod repetat, cu un cuţit tip briceag în geamul dreapta faţă al unui autoturism, în timp ce G.F.M. a lovit, în mod repetat, cu o bâtă atât autoturismul respectiv, cât şi pe şoferul acestuia, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică", spune Parchetul într-un comunicat de presă.

Mai mulţi indivizi au fost ridicaţi de poliţişti şi duşi la audieri, însă la ieşire au fost aşteptaţi de zeci de membri ai clanului rival, iar conflictul a reizbucnit în faţa secţiei de poliţie.

În aceste condiţii, agenţii au folosit spray lacrimogen pentru a-i linişti.