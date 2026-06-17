În plasele ilegale au fost găsiţi doi delfini şi un sturion din specia păstrugă.

”Garda Naţională de Mediu a continuat, pentru a doua zi consecutiv, acţiunile de control desfăşurate în cadrul Planului de Acţiune din Delta Dunării, o intervenţie amplă care se derulează pe parcursul întregii săptămâni, atât pe uscat, cât şi pe apă (...) În urma controalelor desfăşurate astăzi, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au aplicat amenzi în valoare totală de 442.500 de lei şi au confiscat aproximativ 2,5 kilometri de plase montate ilegal în zona Mării Negre”, anunţă, miercuri, Garda Naţională de Mediu.

Potrivit instituţiei citate, în plasele ilegale au fost găsiţi doi delfini şi un sturion din specia păstrugă, exemplarele fiind eliberate.

Pe uscat, controalele au vizat respectarea legislaţiei de mediu de către operatorii economici, inclusiv din domeniul HoReCa.

În cadrul celor 12 acţiuni de inspecţie desfăşurate, au fost aplicate: 9 sancţiuni contravenţionale, amenzi în valoare totală de 442.500 de lei, măsuri pentru remedierea neregulilor constatate.

”În paralel, echipele aflate pe apă au acţionat pentru combaterea pescuitului ilegal, una dintre cele mai grave presiuni asupra faunei acvatice din Delta Dunării şi zona Mării Negre”, a mai transmis Garda de Mediu.

Specialiştii avertizează că plasele ilegale nu afectează doar resursa piscicolă, ci pun în pericol şi specii protejate, inclusiv delfini şi sturioni.