Țara noastră trebuie și să depună mai multe eforturi pentru a instrui profesorii cu privire la integrarea instrumentelor digitale în practicile didactice, conform unei analize dată miercuri publicității.

Potrivit documentului, România ar trebui să exploreze modalități de recompensare a cadrelor didactice care utilizează sistemul de evaluare, să continue perfecționarea digitală a angajaților din sectorul public și să facă din educația pentru adulți o prioritate politică. În acest sens, autoritățile ar putea analiza posibilitatea de a recompensa direct angajații prin intermediul conturilor individuale de învățare, legate de portofelul digital, instruirea fiind posibilă doar cu furnizori certificați conform Cadrului român de competențe digitale (DigCompRo).

Pentru a păstra lucrătorii și absolvenții TIC calificați, România ar trebui să intensifice programele duale de studii universitare, inclusiv prin încorporarea cercetării-dezvoltării (R&D) în creditele Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).

Digitalizarea afacerilor și securitatea cibernetică

În domeniul digitalizării afacerilor, autoritățile ar trebui să consolideze sprijinul acordat startup-urilor și scalup-urilor inovatoare prin intermediul Startup Nation și al noului Fond de inovare al României, implicând activ părțile interesate în definirea priorităților de finanțare.

În ceea ce privește securitatea cibernetică, CE recomandă României să acorde sprijin tuturor entităților relevante, cum ar fi îndrumări specifice sau platforme TIC dedicate și instrumente de automatizare, pentru a asigura aplicarea consecventă a normelor de securitate cibernetică în toate sectoarele. Concentrarea ar trebui să fie pe sprijinirea serviciilor publice digitale și a IMM-urilor în adoptarea unor măsuri de securitate cibernetică eficiente și echilibrate.

Servicii publice digitale și cloud

În domeniul serviciilor publice digitale, CE recomandă României să stabilească un ecosistem multicloud unificat prin interconectarea infrastructurilor de cloud guvernamentale și sectoriale. Pentru a implementa pe deplin principiul unicității, Platforma Națională de Interoperabilitate trebuie să fie operaționalizată pentru a facilita schimbul de date fără probleme între aplicațiile de stat.

Comisia recomandă, de asemenea, dezvoltarea Portofelului european de identitate digitală (EUDI Wallet) și extinderea utilizării semnăturii electronice avansate pentru cetățeni și în special IMM-uri, pentru proceduri administrative fără caracter fiscal.

E-sănătatea și conectivitatea 5G

În ceea ce privește inițiativa E-sănătatea, CE recomandă adoptarea strategiei naționale pentru sănătate digitală și transformarea acesteia în măsuri obligatorii din punct de vedere juridic. Este necesară operaționalizarea și finanțarea adecvată a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), dezvoltarea unei aplicații mobile pentru accesarea dosarelor medicale electronice și stabilirea de stimulente pentru creșterea utilizării soluțiilor digitale în domeniul sănătății.

România ar trebui să sprijine participarea la Rețeaua de Centre Medicale Avansate bazate pe inteligență artificială (AI), de exemplu, prin stabilirea de scheme de cofinanțare pentru pilotarea și implementarea soluțiilor de AI în medii clinice, în conformitate cu măsurile existente în Strategia națională privind inteligența artificială.

Autoritățile ar trebui să includă obiectivele de conectivitate 5G regională și locală în noile planuri de parteneriat naționale și regionale (PNAR), să se concentreze pe creșterea acoperirii 5G. Comisia recomandă și promovarea implementării rețelelor 5G independente, identificând modalități de stimulare a cererii de 5G.

Comisia Europeană a publicat miercuri cel de al patrulea raport privind stadiul evoluției deceniului digital (programul Deceniul Digital 2030), care arată că Europa a înregistrat progrese în ceea ce privește obiectivele sale de transformare digitală pentru 2030, cum ar fi infrastructurile digitale sigure și durabile și digitalizarea serviciilor publice, dar provocarea actuală este obținerea de rezultate la scară largă, rapiditate și coerență.