Noul model a fost lansat la Roma şi reprezintă una dintre cele mai importante schimbări strategice din istoria Ferrari.

Luce, nume care înseamnă ”lumină” în italiană, este un model cu patru uşi, capabil să atingă 310 km/h, iar preţul său va depăşi 500.000 de euro.

Ce autonomie are

Vorbim despre patru motoare electrice, câte unul pe fiecare roată, o putere de 1.035 CP, o accelerație de la 0 la 100 km/h în 2,5 secunde, o viteză maximă de 309 km/h și o autonomie de aproximativ 530 km cu bateria complet încărcată. Mașina folosește un pachet de baterii de 122 kWh, are o arhitectură de 800 V și cântărește 2.260 kg; nu-i rău pentru un vehicul electric de cinci metri lungime.

Potrivit surselor Reuters, maşina are dimensiuni mai mari şi un design diferit faţă de modelele clasice Ferrari. Dezvoltarea designului a implicat şi studioul LoveFrom al fostului designer Apple, Jony Ive.

”Este un risc şi un pariu. Dar este un lucru bun, pentru că Ferrari deschide drumul”, a declarat Phil Dunne, director în cadrul firmei de consultanţă Grant Thornton Stax.

Primele livrări către clienţi sunt programate pentru luna octombrie.

Sub conducerea directorului general Benedetto Vigna, Ferrari a investit masiv în electrificare, inclusiv într-o nouă facilitate de producţie ”e-building” la sediul companiei din Maranello.

Lansarea vine însă într-un moment dificil pentru segmentul maşinilor sport electrice.

Reuters a relatat anterior că Ferrari a amânat până cel puţin în 2028 planurile pentru al doilea model electric, din cauza cererii slabe. Rivalul italian Lamborghini a renunţat complet la planul de a lansa un model electric în 2030.

Analistul Felipe Munoz de la Car Industry Analysis spune că Ferrari nu se aşteaptă ca Luce să devină un model de volum, ci mai degrabă un simbol strategic într-o perioadă în care producătorii chinezi de vehicule electrice avansează rapid.

Compania a dezvoltat pentru Luce un sistem audio special care amplifică vibraţiile grupului motopropulsor electric pentru a crea un sunet distinctiv Ferrari, fără a simula artificial un motor pe benzină.

”Cele trei lucruri asociate mereu cu Ferrari sunt cum arată, cum sună şi cum se simte. Acum trebuie să obţină aceleaşi lucruri într-un mod complet diferit”, a spus Dunne.