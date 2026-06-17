Corespondent Știrile PRO TV: „În ziua aceea, fata, elevă în clasa a V-a, tocmai ieșea de la cursuri și se îndrepta spre casă. Pe trotuarul din fața școlii mai erau o elevă de 11 ani și o femeie de 31 de ani. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum o mașină iese de pe banda de mers, intră pe contrasens și gonește pe trotuar.

Fata de 12 ani a fost lovită în plin.

Și celelalte două persoane au fost rănite, însă medicii le-au stabilizat și sunt în afara oricărui pericol.

Imediat după impactul extrem de violent, copila de 12 ani a fost transportată la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș cu un elicopter SMURD. Potrivit medicilor, avea traumatisme severe la nivelul capului, abdomenului și picioarelor. Aseară, a încetat din viață.

Polițiștii au schimbat încadrarea dosarului în ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările. Șoferul a fost verificat cu etilotestul și nu consumase alcool. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca acesta să fi ațipit la volan.”