Sunt concluziile anunțate de Volodimir Zelenski după întâlnirea de ieri cu liderii G7, inclusiv cu Donald Trump. Sprijinit de europeni, președintele ucrainean s-a străduit să-l convingă pe omologul său american că țara întoarce soarta războiului în favoarea sa.

Un microfon lăsat deschis din greșeală a surprins o discuție privată între președintele Franței și liderul Ucrainei, invitat la summitul G7.

Emmanuel Macron, președintele Franței: Ai organizat vreo întrevedere bilaterală?

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Cu președintele Trump?

Emmanuel Macron, președintele Franței: Cu Modi (premierul Indiei).

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Cu Trump, da. Zice că vrea să ne întâlnim. Mă aștept să mă văd și cu Modi.

Emmanuel Macron, președintele Franței: Avem acum fereastra asta de oportunitate. Dar trebuie să stai mai mult. Ești liber diseară?

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Da.

Într-adevăr, Volodimir Zelenski a participat la dineul organizat în cinstea participanților la summitul G7.

A fost filmat inclusiv în timp ce discuta cu premierul indian Narendra Modi. New Delhi este al doilea cel mai important client pentru petrolul rusesc, după China.

Tot în contextul summitului, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Donald Trump. Liderul american a transmis că plănuiește să reia sancțiunile care vizează exporturile de țiței rusesc, după ce traficul prin strâmtoarea Ormuz va reveni la normal.

Reporter: Luați în calcul înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: În curând vom putea face asta, pentru că petrolul a început să circule din nou. Am ridicat sancțiunile, evident, pentru că nu vrem să împiedicăm fluxul de petrol. Așa că, în curând, vom fi în poziția de a le reimpune.

Aliații Statelor Unite din G7 fac eforturi să readucă războiul din Ucraina pe agenda președintelui Trump.

Un pas către pace ar fi, cred europenii, ca liderul american să-l convingă pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „În ultimele luni, Ucraina a demonstrat inițiativă pe câmpul de luptă și și-a demonstrat capacitatea de a lovi la distanță medie și lungă, ceea ce indică faptul că tehnologia militară din Ucraina se dezvoltă. Din punct de vedere politic, Ucraina este pregătită pentru încheierea războiului, pentru o încetare a focului. Rusia nu face niciun demers serios în această direcție. Este important ca la reuniunea G7, toată lumea să realizeze acest lucru. Toți liderii prezenți la summitul G7 au susținut în unanimitate Ucraina”.

Reușitele militare ale Kievului se țin lanț.

Dronele ucrainene au lovit o rafinărie de lângă Moscova, la 500 de kilometri de graniță.

Potrivit unor surse, atacul a avariat o instalație care asigură jumătate din capacitatea de producție.

Kievul a atacat și un depozit de carburanți din sudul Rusiei, forțând închiderea unui drum care leagă regiunea Krasnodar de peninsula Crimeea.

Numărul atacurilor cu drone asupra rafinăriilor rusești s-a dublat de la începutul acestui an. Asta a dus la oprirea totală sau parțială a procesării petrolului și la o scădere a producției de benzină, motorină și combustibil pentru avioane.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Există, într-adevăr, unele probleme și sunt căutate măsuri cuprinzătoare pentru a rezolva situația”.

Tatneft, una dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, a anunțat că introduce limite la alimentările cu combustibil și că va accepta doar plata cash.