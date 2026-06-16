Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu liderii PSD Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, dar și cu reprezentanți ai PNL, printre care Alina Gorghiu și Hubert Thuma, care nu au putut fi contactați pentru a confirma sau infirma oficial prezența la discuțiile de la Vila Lac, potrivit unor surse politice.

PNL a decis să nu sprijine Guvernul Adrian Veștea, la fel și USR, iar UDMR își îndeamnă parlamentarii să nu îl voteze. Pus în fața acestui fapt, premierul desemnat a făcut turul marți grupurilor parlamentare mai mici, însoțit de liderul social-democrat Marian Neacșu.

În acest timp, Adrian Veștea încerca să îi convingă pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România să îl voteze. Grupul este format din foști membri POT și, recent, li s-a alăturat Victor Ponta. Chiar el i-a spus lu Adrian Veștea ce vor face parlamentarii UDMR. Premierul desemnat l-a sunat imediat pe Kelemen Hunor. Alături îi era Marian Neacșu, unul dintre membrii influenți ai PSD.

Cum ar dori PSD să arate Guvernul Veștea

Conform unor surse, social-democrații și-ar dori să păstreze aceleași portofolii, cu excepția ministerului Agriculturii, pe care ar fi dispuși să îl ofere UDMR-ului.

PSD ar putea să îl propună la Sănătate tot pe ministrul demisionar, Alexandru Rogobete, și pe Bogdan Ivan la Energie. Justiția ar putea să îi revină tot lui Radu Marinescu sau Alinei Gorghiu, de la PNL.

Mai multe portofolii ar putea reveni liberalilor care ar susține Guvernul: Monica Anisie la Educație, senatoarea Nicoleta Pauliuc la Apărare, Cătălin Predoiu ar rămâne la Interne, iar Alexandru Nazare la finanțe.

Surse din partidul AUR spun că ar vrea să vadă programul de guvernare, și dacă ar vedea acolo măsuri pentru mediul de afaceri, ar lua în calcul să voteze, deși conducerea AUR a spus că nu va vota un guvern din care nu face parte.